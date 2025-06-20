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新加坡總理黃循財22日訪問中國 北京：加強戰略溝通

中央社／台北21日電
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圖為2024年11月15日，中國國家主席習近平(右)在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財(左)。(新華社)
圖為2024年11月15日，中國國家主席習近平(右)在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財(左)。(新華社)

新加坡總理黃循財22日起將展開上任以來首個訪問中國行程，並將與中國國家主席習近平會面。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方期待和新加坡進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作。

據中國外交部網站，應國務院總理李強邀請，新加坡總理黃循財將於22日至26日對中國進行正式訪問。

外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上表示，黃循財訪問期間，習近平將與之會見，李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際將分別與他舉行會談會面。雙方將就兩國關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆說，中方期待透過此訪，和新加坡進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易，推動兩國關係在新的起點上實現更大發展。

據星媒聯合早報報導，黃循財2023年12月以副總理身分最後一次訪問中國期間，曾強調「永遠不要押注中國衰弱」。這次他在啟程前接受中國官媒央視的節目專訪，重申對中國發展前景的信心。

他受訪時表示，致力於加強與中國領導人的聯繫，尤其是與習近平和李強的聯繫，並且重申兩國提升雙邊合作的承諾。

面對當前充滿挑戰的國際局勢，黃循財也尋求和中國領導人討論區域和全球發展，並探討如何合作強化多邊主義和以規則為基礎的國際秩序。

他受訪時還說，「政府難免偶爾失誤」，並稱一個高品質的體系，特點在於具備反思、學習、不斷改進和持續提升的能力，「我在中國的體系中看到這一點」。

新加坡 李強 習近平

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