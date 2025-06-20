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FT：華府要求增加更多國防開支激怒東京 「2+2」年度會談取消

編譯周辰陽／即時報導
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圖為今年5月31日國防部長赫格斯(左)和日本防衛大臣中谷元(右)在新加坡舉行的國際戰略高峰會上合影。(路透資料照)
圖為今年5月31日國防部長赫格斯(左)和日本防衛大臣中谷元(右)在新加坡舉行的國際戰略高峰會上合影。(路透資料照)

金融時報21日披露，美國川普政府突然要求日本政府增加國防支出，此舉激怒美國在亞洲最親密的盟友，東京因此取消兩國的高層會談。

美國國務卿魯比歐與國防部長赫格斯原定於7月1日在華府會晤日本防衛大臣中谷元和外務大臣岩屋毅，舉行「2+2」年度安全會談，但據包括2名東京官員在內的3位知情人士透露，美方要求日方將國防支出提高至GDP的3.5%、高於先前要求的3%後，東京因此取消會談。

報導稱，自川普總統4月對日本徵收「對等」關稅後，兩國正舉行艱難的貿易談判，安全議題也引發關係緊張。五角大廈第三號官員、國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）近幾週提出更高幅度的新支出要求，引發東京方面強烈不滿。

一位日本資深官員表示，取消「2+2」年度安全會談的決定，也與7月20日的參議院選舉有關；執政的自民黨預料將失去部分席位。

曾任白宮國安會東亞事務主任的江史東（Christopher Johnstone）表示，東京一向將「2+2」會談視為「高度優先事項」，因為這是「展現美日同盟實力的極具政治價值機會」。他指出，將會談延後日本參議院選後，顯示「東京對於雙邊關係的現況及未來感到高度不安」。

江史東表示：「東京似乎已得出結論，認為在選前舉行會談的政治風險高於潛在收益。如果屬實，這將是相當罕見的評估」。

華府和東京之間發生摩擦，正值美國對歐亞盟友施壓，要求增加國防開支。赫塞斯5月在新加坡香格里拉論壇發表演說，敦促亞太盟友效法歐洲「新近的榜樣」，承諾提高國防支出，並指出中國大陸與北韓的區域威脅。

一位國防官員表示：「美國現在正對亞太盟友採取強硬態度。」而柯伯吉一直是這項施壓行動的主要推動者，除了正主導審查2021年美英澳三國的「AUKUS」潛艦協議，也曾在3月點名日本的當務之急是增加防衛開支，但增加速度「過慢」，並認為應將防衛費的GDP占比提升至3%。

對此，日本首相石破茂則在接受質詢時回應，「日本的防衛費是日本決定的事情」。

美國企業研究所（AEI）亞洲安全專家庫珀（ Zack Cooper）表示：「川普政府對亞洲盟友國防開支水平的預期前後矛盾、且不切實際，可能適得其反，削弱一些主要外國政府中，最支持美國官員和專家的立場。」

日本防衛省拒絕就「2+2」會談是否已被取消發表評論，並表示尚未決定下一次會談的具體時間。美國國務院和五角大廈均未置評。

日本 川普 五角大廈

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