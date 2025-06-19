我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX太空船靜態點火測試失敗 炸成一團火球

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

與俄的不對等結盟：北韓萬名大兵換到飛彈 伊朗百架無人機等不到奧援

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭（左）和北韓領導人金正恩2024年6月19日出席在平壤舉行的國事招待會。(路透)
俄羅斯總統普亭（左）和北韓領導人金正恩2024年6月19日出席在平壤舉行的國事招待會。(路透)

俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中獲得北韓提供砲彈與兵力，也從伊朗那裡取得無人機技術。然而兩個國家得到的回報天差地別。

與俄羅斯總統普亭簽署「全面戰略夥伴關係協定」一年後，金正恩政權迎來掌權14年來地位最穩固的時刻。不僅派兵到烏克蘭戰場上累積實戰經驗，據信平壞還獲得俄製現代化防空飛彈與電子作戰系統，加上俄羅斯持續輸送石油與糧食，有效緩解國際制裁壓力。

相較下，伊朗雖提供俄軍數百架攻擊型無人機，卻始終未獲實質回報，獨自承受以色列一波又一波的軍事打擊。

北韓的自信反映在拒絕與美國重啟對話。川普第一任期和金正恩舉行了三次峰會，但最近傳出金正恩退回川普信函。

平壤的籌碼在於敢於派兵參戰，並補給俄軍急缺的彈藥。英國國防部估計，已有6000名北韓士兵在俄烏戰爭中傷亡。南韓情報顯示，去年秋季以來，北韓至少派兵1.5萬人赴俄。本周，俄羅斯安全會議秘書長紹伊古三個月來第三度訪問平壤，雙方協議北韓將派5000名工兵協助重建戰區，另加1000名排雷人員。

俄伊合作則有現實算計，雙方簽署的戰略夥伴協議並未包含共同防禦條款，這意味莫斯科沒有法律義務向伊朗提供軍事援助。俄方也未遲未交付德黑蘭方面要求的一系列武器。

普亭提出調解以伊衝突，不過，分析師大多認為，這多半是為了轉移俄烏戰爭的焦點，而非真正力挺伊朗。

根據英國衛報報導，儘管伊朗政權垮台將重創俄羅斯戰略和聲譽，但莫斯科默認對事態發展的影響能力有限。

獨立專家Nikita Smagin說：「俄羅斯不會軍事協防伊朗，這是明擺著的事，莫斯科絕不會願意為德黑蘭，冒險與以色列和美國正面衝突。」

一位與俄羅斯外交部有關聯的消息人士表示，克里姆林宮不太可能向伊朗提供武器，更不用說介入戰事：「莫斯科正竭盡全力敦促美國重返外交關係。但俄羅斯的首要任務仍然是，避免採取任何不利於己的舉動，以免破壞其與美國新政府日益升溫的關係，促使川普改變對烏克蘭立場。」

俄羅斯 伊朗 北韓

上一則

伊朗政府垮台恐逾2千萬人逃難 美智庫：二戰來最大難民潮

延伸閱讀

川普斟酌是否打擊伊朗 CNN：重點在避免衝突擴大

川普斟酌是否打擊伊朗 CNN：重點在避免衝突擴大
以色列與伊朗50年前是盟友 現在卻大打消耗戰置對方於絕境

以色列與伊朗50年前是盟友 現在卻大打消耗戰置對方於絕境
攻打伊朗？川普：最後1秒決定 哈米尼：絕不投降

攻打伊朗？川普：最後1秒決定 哈米尼：絕不投降
伊朗官媒釋17秒「手摸核彈」影片 威脅意味濃

伊朗官媒釋17秒「手摸核彈」影片 威脅意味濃

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮