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印、墨等新興國家「工業陽光帶」1產業發展有望超越歐美

編譯季晶晶／綜合外電
印度和墨西哥在內新興經濟體組成的「工業陽光帶」，正憑藉豐沛的再生能源與來自中國的技術，挑戰歐美在綠色工業的主導地位。(路透)
印度和墨西哥在內新興經濟體組成的「工業陽光帶」，正憑藉豐沛的再生能源與來自中國的技術，挑戰歐美在綠色工業的主導地位。(路透)

根據商業倡導組織「可能的任務夥伴關係」（MPP）最新研究，包括印度墨西哥在內多個新興經濟體所組成的「工業陽光帶」，正憑藉豐沛的再生能源與來自中國的技術，挑戰歐美在綠色工業的主導地位。

MPP分析全球清潔能源投資趨勢發現，在已宣布但尚未融資的1.6兆美元綠色工業項目當中，有59%位於這些日照充足的新興國家。

這些地區擁有得天獨厚的再生能源發電條件，尤其是太陽能，還受益於中國出口的太陽能板、儲能電池、電解槽等關鍵設備，使其在綠氫、綠氨等新興領域快速擴張。

印度南部安德拉邦是典型案例，那裡正在興建年產能100萬噸的綠氨工廠，計劃2030年能擴產四倍到500萬噸。

目前全球清潔技術的投資仍由中國領先，占全球現有項目的25%，美國和歐盟分別以22%和14%的占比緊追其後。

能源轉型委員會主席Adair Turner指出，上述新興經濟體正著眼於清潔材料、化學品和燃料等綠色產品的轉型契機，一方面來自國內工業化產生的龐大需求，另一方面來自國際環保標準日趨嚴格帶來的市場機會。

不過，資金短缺仍是最大障礙。全球826個大型清潔項目中，僅8%真正投入運營，多數卡在融資階段，主因是國際投資人偏好位於歐美的「低風險」項目。

印度 墨西哥 歐盟

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