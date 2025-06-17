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北約秘書長G7峰會警告：防堵中國和俄羅斯侵略野心

中央社溫哥華17日專電
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北大西洋公約組織秘書長呂特。(路透)
北大西洋公約組織秘書長呂特。(路透)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）參加七大工業國集團（G7）峰會，再度強調提高北約國防開支目標非常重要，才能防堵中國和俄羅斯的侵略野心。

G7峰會在加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行，第2天議程焦點是外交和國防。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，呂特在峰會表示，「相當有信心」加拿大和其他成員國都能夠實現更高的北約國防開支目標。

他說，提高國防開支很重要，因為對手正在增加軍事活動，「我們必須保護自己免受俄羅斯和中國等的威脅。」

呂特說要掌握俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的想法非常困難，但要為各種可能發生的情況做好準備，要確保俄羅斯「永遠不會攻擊我們」。

他又說：「我們知道中國正在增強武裝力量。他們這樣做不僅是為了在北京的盛大閱兵，他們想利用這些艦艇、戰鬥機等來做點什麼。」他補充舉例說「台灣是中國的直接目標」。

目前北約對各成員國要求的國防開支需占國內生產總值 （GDP）的2%。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天在峰會召開之前和呂特先進行雙邊會晤，承諾加拿大今年國防開支會達到2%的目標。

呂特說，目前2%的目標可能足以讓32個成員國保護自己，但「提高」基準為未來5年做好準備是必要的。

由於中東情勢緊張，令美國總統川普（Donald Trump）提前在昨晚離開峰會，呂特並未與川普會面。

但呂特表示，毫無疑問，川普「充分致力於北約」，他也希望其他成員國能「加大」國防開支，向美國的水位看齊。2024年美國的國防開支約占GDP的3.4%。

呂特5月初曾提議，北約成員國的國防開支應提高至GDP 的3.5%，同時額外撥出1.5%用於其他安全事務。新國防支出的目標可能在6月下旬於荷蘭海牙舉行的北約峰會上做出決定。

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