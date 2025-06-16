川普、石破茂在G7峰會未能達成貿易協議 汽車關稅太難談

日本首相石破茂出席在加拿大舉行的G7高峰會。(路透)

美國總統川普 與日本首相石破茂 在G7高峰會期間舉行場邊會談，但未能達成貿易協議。這一結果使日本距離可能陷入經濟衰退更接近一步，因美國關稅 帶來衝擊。

石破茂周一（16日）在G7會議期間與加拿大卡加利對記者表示：「雙方在一些議題上仍未取得共識，因此我們還沒有針對貿易方案達成協議。」

由於日本參議院選舉下月將登場，此時美日未能達成具體協議，將引發日本國內質疑石破茂擔任首相的效力。石破茂先前曾說這場高峰會可能是已延續約兩個月關稅談判中的「里程碑」。由於美國實施的25%汽車關稅尤其衝擊日本最重要出口產業，石破茂的民意支持度可能受損。

石破茂表示：「我們將繼續積極與美國協調，達到一項有利於兩國、不犧牲日本國家利益的協議。」他說，目前無法預測何時能達成協議，談判將繼續由部長級官員進行。

日本與其他國家一樣，目前面臨汽車及零組件遭課徵25%關稅、鋼鐵和鋁被課徵50%關稅。此外，其他商品普遍適用的10%關稅稅率預定在7月初上調至24%。當被問到7月的最後期限是否可能延後時，石破茂不願置評。

外界尤其關注汽車關稅問題，川普甚至威脅可能進一步加徵。根據日本汽車工業協會數據，汽車產業對日本經濟至關重要，聘僱約560萬人，占全國勞動力的8.3%，並貢獻約10%國內生產毛額（GDP）。豐田、本田、馬自達與速霸陸（Subaru）等汽車廠今年度可能因關稅合計損失逾190億美元。

石破茂對記者說：「對日本而言，汽車產業真正攸關國家利益。我們會不計一切代價捍衛我國利益。」

對主要車廠的衝擊將蔓延至構成產業支柱的中小企業網絡。日本約三分之二勞動人口在員額不到千人的企業工作，其中許多工作與汽車產業息息相關。

在高峰會前，日媒體報導政府提出一系列潛在讓步方案，試圖縮小與美方的貿易逆差，內容涵蓋自美進口更多黃豆以及在造船領域合作等。東京也試圖以身為美國最大投資國的地位做為籌碼，向美方解釋關稅將削弱其對美投資能力。石破曾在2月與川普通話時承諾，將把日本對美總投資提升至1兆美元。

作為交換，石破茂與日本首席談判代表赤澤亮正則持續要求美方全面撤除已加徵的關稅。然而，這些承諾最終似乎未能打動美方。