我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

加拿大G7峰會5大看點 聚焦中東局勢及關稅

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
G7峰會會場附近的高峰會看板。(歐新社)
G7峰會會場附近的高峰會看板。(歐新社)

川普總統15日赴加拿大參加七大工業國集團(G7)峰會，這是川普1月回任總統以來首場G7會談，適逢中東緊張局勢加劇，各界將聚焦以色列與伊朗交戰、美國欲將加拿大納為第51州、美國與各國的貿易談判、俄羅斯和烏克蘭戰爭、以及歐美盟友關係變化等五大議題。

以伊交戰

國會山莊報報導，G7峰會召開前，中東局勢急劇升高；以色列13日攻擊伊朗，伊朗隨即報復，兩國首都平民區、伊朗的核子設施和軍事基地都成為攻擊目標。

以伊衝突後，川普表示，美國仍希望與伊朗達成限制伊朗發展核計畫的協議；其他國家的領袖紛紛呼籲以伊緩和局勢，擔心中東地區的衝突擴大。

川普13日告訴國家廣播公司新聞網(NBC)說，伊朗錯過談判的機會，並稱讚以色列的打得「非常出色」，並表示伊朗若再錯過會談機會，將會遭受更多打擊。 

以伊首波攻擊後，川普政府迅速與以色列的行動畫清界線；但一名美國官員13日證實，美國協助以色列攔截伊朗發射的飛彈。

加拿大成為美國第51州？

川普數月來堅稱，加拿大成為美國第51州將獲得美國的商業和軍事保護，而此議題肯定會在川普訪加期間持續發酵。

白宮證實，川普16日將與加拿大總理卡尼(Mark Carney)舉行雙邊峰會。

卡尼5月訪美時，堅稱加拿大不會成為美國的一州；加拿大的政治人物與民眾也表態反對川普的論述，川普訪加期間可能面臨抗議或示威活動。

貿易戰談判期限將至

川普對貿易夥伴祭出的90天對等關稅暫停期限將於7月8日到期，目前美方僅與中國和英國達成協議，而美國的多個貿易夥伴，如日本和歐盟代表本周也會出席G7峰會。

但財政部長貝森特(Scott Bessent)11日表示，7月8日的期限對部分國家而言可能還有轉圜餘地。

俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)將出席G7峰會，但白宮尚未宣布美烏是否舉行雙邊峰會。

川普去年競選期間矢言在就職後24小時內結束這場戰爭，但至今仍無重大進展。

歐美盟友關係變化

川普在加拿大出席G7峰會後，24、25日將赴荷蘭海牙參加北大西洋公約組織(NATO)峰會，這將是川普第二任的首場北約峰會。

前總統拜登的外交政策以支持北約為基礎，而川普則曾質疑，若北約成員未挹注足夠的國防開支，美國為何要保護北約國家。

世界主要國家領導人15日至17日齊聚加拿大，參加一年一度的G7峰會。圖為加拿大總...
世界主要國家領導人15日至17日齊聚加拿大，參加一年一度的G7峰會。圖為加拿大總理卡尼(右)歡迎英國首相施凱爾(左)。(美聯社)

川普 伊朗 加拿大

上一則

3820住戶平安撤離…杜拜67層高樓大火 奇蹟無傷亡

下一則

內唐亞胡掙脫束縛 領導以色列走向中東霸權

延伸閱讀

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議
美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫
川普：美國可能會介入以伊衝突 對普亭調解持開放態度

川普：美國可能會介入以伊衝突 對普亭調解持開放態度
「讓中東再次偉大」 川普喊以色列、伊朗一定達成協議

「讓中東再次偉大」 川普喊以色列、伊朗一定達成協議

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行