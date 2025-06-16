加拿大G7峰會5大看點 聚焦中東局勢及關稅

G7峰會會場附近的高峰會看板。(歐新社)

川普 總統15日赴加拿大 參加七大工業國集團(G7)峰會，這是川普1月回任總統以來首場G7會談，適逢中東緊張局勢加劇，各界將聚焦以色列與伊朗 交戰、美國欲將加拿大納為第51州、美國與各國的貿易談判、俄羅斯和烏克蘭戰爭、以及歐美盟友關係變化等五大議題。

以伊交戰

國會山莊報報導，G7峰會召開前，中東局勢急劇升高；以色列13日攻擊伊朗，伊朗隨即報復，兩國首都平民區、伊朗的核子設施和軍事基地都成為攻擊目標。

以伊衝突後，川普表示，美國仍希望與伊朗達成限制伊朗發展核計畫的協議；其他國家的領袖紛紛呼籲以伊緩和局勢，擔心中東地區的衝突擴大。

川普13日告訴國家廣播公司新聞網(NBC)說，伊朗錯過談判的機會，並稱讚以色列的打得「非常出色」，並表示伊朗若再錯過會談機會，將會遭受更多打擊。

以伊首波攻擊後，川普政府迅速與以色列的行動畫清界線；但一名美國官員13日證實，美國協助以色列攔截伊朗發射的飛彈。

加拿大成為美國第51州？

川普數月來堅稱，加拿大成為美國第51州將獲得美國的商業和軍事保護，而此議題肯定會在川普訪加期間持續發酵。

白宮證實，川普16日將與加拿大總理卡尼(Mark Carney)舉行雙邊峰會。

卡尼5月訪美時，堅稱加拿大不會成為美國的一州；加拿大的政治人物與民眾也表態反對川普的論述，川普訪加期間可能面臨抗議或示威活動。

貿易戰談判期限將至

川普對貿易夥伴祭出的90天對等關稅暫停期限將於7月8日到期，目前美方僅與中國和英國達成協議，而美國的多個貿易夥伴，如日本和歐盟代表本周也會出席G7峰會。

但財政部長貝森特(Scott Bessent)11日表示，7月8日的期限對部分國家而言可能還有轉圜餘地。

俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)將出席G7峰會，但白宮尚未宣布美烏是否舉行雙邊峰會。

川普去年競選期間矢言在就職後24小時內結束這場戰爭，但至今仍無重大進展。

歐美盟友關係變化

川普在加拿大出席G7峰會後，24、25日將赴荷蘭海牙參加北大西洋公約組織(NATO)峰會，這將是川普第二任的首場北約峰會。