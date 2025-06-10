李在明就任後首與習近平通話 盼韓中合作並邀習出席APEC

中國國家主席習近平（左），攝於5月8日；南韓總統李在明，攝於6月4日。組合圖片。（美聯社、路透）

南韓 新任總統李在明 與中國國家主席習近平 10日首度通話，南韓媒體報導，李在明已邀請習近平出席11月在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，南韓總統辦公室發言人姜由楨表示，李在明與習近平於上午11時30分開始通話，歷時約30分鐘。李在明指出，「為促使兩國關係進一步發展，期待與中方進行更加緊密的意見交換」。

習近平則祝賀李在明當選，並表示「希望與新政府在中韓夥伴關係下進行合作」，李表示感謝，並說「希望韓中兩國在互惠平等精神下，在經濟、安保、文化、人員來往等多方面推動人員交流」。

南韓總統室指出，雙方領袖一致認為，「為確保今年在慶州召開的APEC峰會成功，韓中兩國作為今明年的APEC主席國，需要開展緊密合作。李在明總統邀請習近平主席出席APEC，期待就兩國關係發展交換意見。」

李在明同時敦促陸方為實現朝鮮半島無核化與和平穩定發揮建設性作用。習近平對此表示，朝鮮半島和平穩定符合雙方共同利益，「中國將為問題解決和韓半島和平穩定做出努力」，李在明說，「期待建構韓中戰略合作夥伴關係」。

總統室還表示：「兩國首腦以積累的基層經驗為基礎，在友好氛圍中通話，兩國首腦決定在各種領域繼續開展密切溝通。」

李在明在「X」上發文表示，「今天上午與中國國家主席習近平進行了首次通話，習近平主席通過賀電表達了對韓中關係的重視，表示希望兩國關係能夠持續發展。透過今天的通話，我再次確認了這一意願。」

李在明還說，「對我們而言，中國在經濟、安全等所有方面都是重要的伙伴。作為今年與明年APEC輪值主席國的兩國，我們期待以APEC為契機密切合作，共同打造能夠實質造福兩國人民的韓中戰略合作夥伴關係。」

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