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南韓「從油鍋入火場」 李在明對中政策恐踩川普紅線

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南韓「從油鍋步入火場」 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

編譯盧思綸／即時報導
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李在明4日就任南韓總統。(路透)
李在明4日就任南韓總統。(路透)

南韓3日舉行總統補選，自由派共同民主黨候選人李在明勝選，外媒認為他將成為「強勢總統」，不過其面臨的司法風險仍未完全解除，迅速就任後將面臨國內政治分裂、經濟困境與外交政策等多重考驗，而他的對中政策可能也會使南韓站在川普政府對立面。

紐約時報3日報導指出，李在明當選新任總統，其所屬的共同民主黨也掌控國會，他將成為南韓近數十年來最具權力的總統之一。李在明在法律爭議尚未釐清的情況下上任。他曾因多項指控接受審判，包括賄賂與違反選舉法等罪名。對於他當選後，這些官司是否應繼續進行，或延後等到他5年總統任期當完，各界仍在爭論。

英國廣播公司（BBC）報導描述，李在明是一位「克服逆境而成功的政治人物」，但同時也「極具爭議」。BBC提到，李在明目前仍因違反選舉法面臨最高法院審判，為避免影響選舉，法院先前已將審判延期。但若李在明現在被判有罪，情況將如何發展仍不明朗。依據現行法律，現任總統不得因刑事案件遭到起訴，除非涉及叛亂或叛國罪。

華盛頓郵報指出，李在明料將面臨政治極化、經濟成長放緩、以及前總統尹錫悅遭彈劾後，外交政策事實上陷入空白等難題。另外，川普政府對中國採取日益強硬的立場，並且施壓盟友採取相同策略，李在明試圖在美中兩大強權間尋求平衡，恐怕使他陷入兩難。

華郵引述華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）韓國研究主任車維德（Victor Cha）指出，「雖然南韓已度過戒嚴的危機，但如今正從油鍋步入火場」。他表示，在南韓內部的政治危機與川普對南韓的冷淡態度下，「韓美同盟正經歷一場悄無聲息的危機」。

華郵也提到，李在明2日在一次電台訪問表示，為了促進國家利益、達成良好協商成果，「就算要爬過川普腿下也願意」。這凸顯李在明在外交政策上相對前領袖「不那麼意識型態化」。

法新社報導指出，專家示警，李在明此次勝選，與其說是他的個人實力，更多來自對手金文洙的失敗。金文洙受到黨內內鬥與右派陣營分裂的拖累，部分選票流向第三勢力候選人。

李在明 川普

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