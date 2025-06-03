我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美貿易談判衝刺7月9日大限 這幾國可能優先達陣

南韓「從油鍋入火場」 李在明對中政策恐踩川普紅線

印度、德國加入美行列 抱怨中國管制稀土將使汽車生產陷停頓

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥聖荷西恰帕市員工，在德國汽車製造商奧迪工廠的奧迪Q5 2.0生產線工作。(路透)
墨西哥聖荷西恰帕市員工，在德國汽車製造商奧迪工廠的奧迪Q5 2.0生產線工作。(路透)

印度之後，德國汽車製造商加入美國同行的行列，抱怨中國對稀土合金、混合物和磁鐵出口的限制，如果不能迅速解決，可能導致汽車生產延誤和停產，這代表人們對中國控制關鍵礦產的擔憂加劇。

路透報導，繼上周1家印度電動車製造商提出類似投訴後，德國汽車製造商也紛紛發出警告，稱中國的出口限制可能導致汽車生產停產並擾亂當地經濟。

德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Mueller）表示，出口許可證發放緩慢，以及持有效許可證出口清關停滯後，給汽車製造商帶來嚴重問題。這是該遊說團體首次警告即將出現停產。穆勒指，儘管現在已經授予了一些許可證，但這不足以確保生產的順利進行，如果情況不迅速改變，就不能排除生產延遲甚至停產的可能性。

包括印度、日本和歐洲的外交官、汽車製造商和其他企業高層，正緊急尋求與北京官員會面。

中國4月決定暫停多種關鍵礦產和磁鐵的出口，要求出口商從北京獲得許可證，這顛覆了全球汽車製造商、航空航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈。此舉凸顯了中國在關鍵礦產產業的主導地位，並被中國視為與美國總統川普持續貿易戰的籌碼。

川普試圖透過對數十億美元的進口商品，徵收高額關稅來重新定義與美國最大經濟競爭對手中國的貿易關係，希望縮小貿易逆差並恢復失去的製造業。

德國 印度 川普

上一則

南韓「從油鍋步入火場」 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

下一則

李在明藉民憤上台 弭平國內裂痕成首要任務

延伸閱讀

印度疫情再起逾4000人確診 24小時5人喪命

印度疫情再起逾4000人確診 24小時5人喪命
福斯汽車擬5年內 在德國裁員3.5萬人

福斯汽車擬5年內 在德國裁員3.5萬人
沒之前好談了 北京對美稀土籌碼還沒用完 協商恐趨強硬

沒之前好談了 北京對美稀土籌碼還沒用完 協商恐趨強硬
第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07
俄羅斯總統普亭26日出席在克里姆林宮的商界會議。歐新社

俄烏今年停火恐掀歐洲大戰 英智庫：俄最快2027突襲

2025-05-27 15:46
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘