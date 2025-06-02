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紐郵：金正恩「窒息式監控」北韓手機每5分鐘截圖1次

編譯盧思綸／即時報導
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北韓官媒朝中社5月30日釋出領導人金正恩主持勞動黨會議照片。(路透)
北韓官媒朝中社5月30日釋出領導人金正恩主持勞動黨會議照片。(路透)

紐約郵報報導，總部位於南韓的新聞機構「每日北韓」去年將一支北韓手機偷運出境，這支外觀無異於其他裝置的手機，揭露北韓領導人金正恩如何「窒息式掌控」人民，手機不僅會自動偵測與變更南韓流行用語，並且每隔5分鐘截圖1次，存入隱藏資料夾，可能供北韓當局讀取，這是金正恩政權透過科技實行嚴厲打壓的最新例證。

紐約郵報引述英國廣播公司調查指出，這支從北韓偷運出境的手機會對使用南韓流行語的用戶發出警告，並自動將「南韓」一詞變更為「傀儡政權」。

另外，使用者嘗試輸入「歐巴」（oppa）也會被自動修正為符合北韓習慣的共產主義用語「同志」。南韓的「歐巴」指哥哥，也常用於稱呼男友。BBC調查稱，畫面還會跳出警告，提醒使用者只能用「同志」稱呼年長男性。

另外，手機每5分鐘會暗中截圖1次，並將圖片儲存在使用者無法存取的隱藏資料夾，這些檔案很可能留供北韓當局讀取。

華府華府智庫史汀生中心（Stimson Center）資深研究員、北韓科技與資訊專家威廉斯（Martyn Williams）告訴BBC，「智慧型手機如今已成為北韓洗腦人民的工具之一」。他進一步警告，北韓目前「逐漸在資訊戰中占上風」。

在2023年逃離北韓的24歲脫北者姜奎莉（Kang Gyuri）向BBC表示，她曾因模仿南韓的髮型與穿著而被攔下並遭到訓斥，首次接觸外部世界資訊是透過非法廣播與韓劇，這讓她產生逃離北韓的強烈慾望。

姜奎莉說：「我感到窒息，突然有種非走不可的衝動。」她描述，「我曾經以為國家限制人民生活是正常的，甚至以為全世界都活在相同的控制下」，直到接觸外部資訊才了解只有北韓是這樣的。

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