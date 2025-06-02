香會成「天下圍中」平台？新加坡防長：中國應了解各國對其觀感

新加坡防國防部長陳振聲表示，能更深入透徹地了解中國，符合所有國家的利益；中國也應了解其他國家的觀感，並有責任把握所有可能的機會闡明其立場。（美聯社）

1日閉幕的年度新加坡 香格里拉對話儼然成為「天下圍中」大平台，對此，新加坡防國防部 長陳振聲表示，能更深入透徹地了解中國，符合所有國家的利益；同樣重要的是，中國也應了解世界其他國家對自己的觀感，有責任把握所有可能的機會，包括香格里拉對話，闡明立場。

中國今年未派國防部長董軍出席香格里拉對話，只由中共國防大學副校長胡鋼鋒少將帶隊，為北京歷年參與香會層級最低的一次。金融時報指出，中方打破多年來由國防首長出席香會的慣例，相當不尋常。

儘管如此，中國依然是今年香會的焦點，多國代表都在會上表達對「中國威脅」的關切。首次以美國國防部長身分出席香會的赫塞斯 ，5月31日發表主題演講時就表示，中國明顯又可信地準備以武力改變印太的權力平衡。

赫塞斯稱，共軍「正進行實戰演練」。他指出，中國不再只是為了拿下台灣而壯大共軍，他們現在每天都在積極操練軍隊。赫塞斯並批評中國在拉美的「野心」，特別是在巴拿馬運河擴大影響力的作為。

法國總統馬克宏則在香會上說，如果允許俄羅斯不受約束地佔領烏克蘭的任何部分，那麼「台灣會發生什麼？」其將俄烏戰爭與台海問題連結，引發中國駐新加坡大使館不滿，在臉書上發文稱「不可接受」。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）1日在香會上也與中國代表團人員展開了激烈的言語交鋒。

法廣中文網報導，在香會一場小組討論中，解放軍代表張弛向特奧多羅提問，美國正在向東南亞出售許多武器，並在菲律賓建立更多軍事基地，菲律賓是否擔心亞洲可能會爆發代理人戰爭，猶如俄烏戰爭？

另一名解放軍代表綦大鵬則問，越南和馬來西亞都與中方在南海問題上存在分歧，但兩國都能有效處理與中國的分歧。「我的問題是，為什麼菲律賓不能這樣做？」

他並問，馬來西亞首相安華上周六在香會的特別會議上建議菲律賓與中國進行對話和溝通。「菲律賓是否會聽從他（安華）的建議，改變目前在南中國海問題上的做法？還是菲律賓打算充當外部勢力的代理人，繼續當皮影戲裡被操縱的影子？」

特奧多羅在回應中方提問時首先語帶諷刺說，「感謝你們將政治宣傳演說偽裝成提問」，法廣稱，此時現場傳出掌聲。他接著抨擊中國在南海的領土主張，稱對北京缺乏信任是解決南海爭端的「最大絆腳石」。

特奧多羅說，「要設想一個由中國主導的國際秩序，我們只需看看他們在南中國海是如何對待小得多的鄰國的，這與他們最初承諾的『和平崛起』背道而馳。」

特奧多羅並指出，全世界沒有任何一個國家支持中方的南海「九段線」主張，而且至少有50個國家與菲律賓一同譴責中國在南海的行動。他還說，「以我個人而言，無法信任一個鎮壓自己人民的國家。我希望我對（中方）宣傳式提問作出的回應，能讓在座各位感到滿意。」

新加坡聯合早報報導，中共解放軍代表鹿音在周日舉行的最後一場全體大會上向新加坡國防部陳振聲提問：「香會真是個討論合作的適當平台嗎？因為多國代表不斷對中國貼標籤，甚至公開指責、圍攻中國，這似乎成了香會的『政治正確』。」

報導稱，陳振聲在回應鹿音及其他與會者提出的涉華問題時指出，世界各國能更深入透徹地理解中國的擔憂、關切與願景，其實符合所有人的利益；但同樣重要的是，中國也應了解世界其他國家如何看待它。

「如果中國認為世界對它不尊重或不夠理解，它有責任把握一切可能的機會，包括香格里拉對話，發出自己的聲音，明確表達立場，讓大家能聽見，幫助別人了解中國所作所為背後的原因。」

針對美國國防部長赫塞斯等人在香會上的相關談話，繼中國外交部之後，中國國防部1日晚間也發布新聞稿，指稱美方慣於借香格里拉對話會製造紛爭、挑撥對抗、謀求私利。

中國國防部發言人張曉剛表示，中國始終是亞太地區和平發展的守護者、建設者。中國軍隊將與地區國家一道，共同反對霸權主義損害亞太、反對把地緣衝突引入亞太、反對任何國家任何勢力在這裡生戰生亂。