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南韓大選逼近 反中情緒升溫 在韓華人壓力增

中央社／首爾1日綜合外電報導
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南韓總統大選事前投票於5月29、30日舉行。南韓各地許多投票所5月30日整天都大排長龍，還有不少民眾趕在結束投票的傍晚6時之前趕到各地投票所排隊。(中央社)
南韓總統大選事前投票於5月29、30日舉行。南韓各地許多投票所5月30日整天都大排長龍，還有不少民眾趕在結束投票的傍晚6時之前趕到各地投票所排隊。(中央社)

在首爾大林洞街頭，小吃蒸氣四溢、商家林立，這裡居住著數以千計的華人。但在南韓大選前，一些人感受到反中情緒升溫所帶來的壓力。

法新社報導，近年來，在許多南韓民眾心中，中國已取代長期宿敵、前殖民宗主國日本，成為最不受信任的鄰國。

在3日投票日之前，反中情緒已在韓國社會蔓延，從網路、右翼造勢活動到首爾的唐人街，都能感受到這股氣氛。

許多居住在大林洞的華人居民，於1990年代及2000年代湧入南韓，尋求經濟發展機會，現年74歲的俞順子（Yu Shunzi，音譯）就是其一。她告訴記者：「很多韓國人仍然認為中國非常落後，並且對華人存在很多歧視。」

俞順子2007年從中國東北黑龍江省來到南韓，她說現在情況非常糟糕，打算等經濟狀況允許時就搬回中國。她說：「我想回家，但現在匯率這麼低，我會損失很多錢。」

雖然前殖民宗主國日本與南韓長期以來關係緊張，但南韓與中國的關係近年來日益受到關注。南韓民調公司「韓國研究」（Hankook Research）2022年進行的民意調查首次顯示，南韓民眾對中國的不信任程度已超越日本，此一趨勢近年來並未改變。

南韓前總統尹錫悅曾提及中國間諜活動的模糊指控，試圖為他宣布戒嚴辯護，而此舉最終導致他被免職。陰謀論自此在韓國右翼陣營中甚囂塵上，進一步加劇不信任感。

但分析人士也表示，近年來中國與南韓在歷史、領土與國防等議題上的一連串衝突，才是雙方裂痕加深的根本原因。

倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）說：「中國強勢態度日益增長，是南韓對其持負面看法的主要原因。多數南韓人對現今的中國並無好感。」

南韓 華人 日本

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