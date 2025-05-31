被問中國若犯台是否伸援 李在明不表態：外星人入侵再說

下周舉行的南韓總統大選進入倒數計時，共同民主黨總統候選人李在明穩定領先。圖為他29日在首爾跑攤向台下支持者比愛心。（美聯社）

南韓 最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明 最近受訪時，被問到若中國侵台，他是否會協助台灣時答道，「等外星人入侵地球時，我會思考這個問題」。李在明預計會贏得6月3日總統大選，如此結果可能改變這個美國重要盟邦對於中國、核武和北韓 的政策，例如他曾說南韓應與台海兩岸衝突保持距離。

根據南韓民調機構Realmeter於28日發布的封關民調，李在明暫以近五成的支持率領先，其次分別為國民力量黨的金文洙（三成六八），以及另一保守派小黨改革新黨的李俊錫（一成零三）。

美國時代雜誌報導，李在明過去以對中國友好著稱，但在這次競選演說時，已減少部分相關言論，讚揚韓美同盟，以爭取中間選民支持。

至於美、韓同盟議題，李在明此前對華府的立場較冷淡，這與共同民主黨傳統立場相符。但在此次選戰期間，他對美國的立場變得較正面，這不僅是因為美國總統川普。

首爾「國民大學」教授蘭科夫指稱，南韓是全球最親美國家之一，即使南韓的進步派領導高層不太熱中美國，公開對抗也不會得到公眾認可。

李在明曾公開質疑時任總統尹錫悅介入兩岸關係的必要性，直言中國與台灣的問題跟南韓有何關係，被保守派執政黨國民力量黨批評屈從中國。之後李在明堅稱自己並非採取親北京的立場。

路透報導，李在明長期以來對韓美同盟抱持較為懷疑的態度，且矢言與北韓來往，並嚴厲批評前總統尹錫悅跟日本和解。華府一些人士想知道，李在明在一連串議題上的轉向是否會持續下去，還有他的觀點是否會跟川普發生衝突。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）研究員克林諾（Bruce Klingner）談到：「人們仍非常懷疑李在明會偏離他先前的立場，即是主張與中國、北韓和解，針對日本進行民族主義對抗，以及在韓美同盟中具有更多獨立性。」

尹錫悅及保守派盟友曾提出在朝鮮半島重新部署美國核武的可能性，或甚至南韓發展核武對抗北韓，但李在明已拒絕這些呼籲。

李在明27日在總統候選人辯論會強調，「我相信韓美同盟是南韓外交的基礎」，但也把美國保護主義視為挑戰，還說他不會「不必要地」對抗中國和俄羅斯。

此外，李在明長子近日被揭發曾在網路社群中，對女團aespa成員Karina等女性發表多則猥褻留言，例如「我想吃掉她」，並因涉嫌發布猥褻言論與長期非法賭博遭裁罰500萬韓元（約3300美元）。此案以簡易處分方式結案，未進入正式審判程序，引發輿論譁然。