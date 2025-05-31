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普亭禮遇安倍遺孀 日媒：想拉攏日本

編譯茅毅／綜合30日電
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俄羅斯總統普亭（左）29日接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（右）。(美聯社)
俄羅斯總統普亭（左）29日接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（右）。(美聯社)

多家日媒30日報導，2022年7月遇刺身亡的日本前首相安倍晉三（下稱安倍），其遺孀安倍昭惠（下稱昭惠）訪問俄羅斯，29日在莫斯科和俄羅斯總統普亭會面。外界認為，在因入侵烏克蘭而受到美歐嚴厲經濟制裁下，俄國也想藉此拉攏日本。

普亭除了對安倍深表感謝，也強調沒有忘記安倍對發展俄、日合作的貢獻。普亭曾與擔任首相時的安倍共舉行27次的領袖會談。

普亭在克里姆林宮向昭惠獻花表達歡迎，她聽到普亭致詞時曾感動流淚。日本朝日新聞報導稱，昭惠此行獲罕見的高規格待遇，可理解為俄方考慮到改善俄日關係之舉。

去年12月，時任美國總統當選人川普也在他的佛州海湖莊園接待昭惠。62歲的昭惠並非以官方身分訪俄，日本政府30日指稱，日本官方並未就此行與昭惠聯繫。

根據克宮29日發布的英文聲明，普亭表示，締結「貴我兩國間的和平條約」是安倍的「夢想」。普亭還表示，「（俄日關係）今非昔比，我們現今不會談論這方面（俄日和約一事）」。普亭還請昭惠搭他的總統座車赴莫斯科大劇院欣賞芭蕾舞。

普亭雖曾在2016年訪問安倍故鄉山口縣，但日、俄關係從未升溫，且自俄國2022年入侵烏克蘭以來更急劇惡化。根據克宮前述聲明，昭惠對普亭提到，「我想補充，即使在烏克蘭相關情勢開始具挑戰性後，我先生也一直希望與（普亭）你見面。遺憾的是，情勢使後續會面無法實現，他的生命也戛然而止」。

安倍2022年7月8日在街頭助選演說時遇襲喪生。他在美國總統川普第一任時，也與川普交好。

普亭 安倍 日本

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