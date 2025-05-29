日相石破茂主張擴大CPTPP 暗批中國「一帶一路」

日本首相石破茂言及ASEAN的成長時，暗批中國「一帶一路」倡議不具透明性。(路透)

日本 首相石破茂昨(29)天在東京演講時表示，「為了在自由貿易體制下實現經濟成長，有必要擴大跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，「正摸索與東南亞 國家協會（ASEAN）、歐盟（EU）進行對話」。 他言及ASEAN的成長時，暗批中國「一帶一路」倡議不具透明性、開放性等。

日本經濟新聞報導，日經論壇第30屆「亞洲未來」昨天在東京開幕，石破演講時，言及美國的關稅 措施指出，「國際貿易的緊張正急速升高」。對於目前世界上保護主義、內傾志向增強的情況，石破說出日本堅決支持自由貿易體制的決心。

石破指出，「亞洲各國應攜手向世界展現基於規則自由、公正經濟秩序的重要性」。至於方法，他舉CPTPP的例子指出，「CPTPP是以涵蓋廣泛領域的高水準的共同規則，超越單純的經濟利益，有助於世界的和平與繁榮」。他還強調，「日本主導CPTPP，將努力促使CPTPP框架擴大、升級」。

CPTPP是多國之間的協定，不僅是物品的關稅，在服務、投資的自由化、智慧財產等廣泛領域，可促進經濟活絡化。2024年12月英國加入CPTPP之後，目前有12國加盟。ASEAN當中，汶萊、馬來西亞、新加坡、越南是加盟國。

石破在演講時表明，「期待與ASEAN和EU合作，日本發揮主導權」、「日本與EU有簽署經濟夥伴協定（EPA）」、「世界為了因應美國的關稅政策，重視自由貿易理念相同國家和地區正進行協調」。

石破也表明日本將積極支援亞洲進行脫碳化的決心。他說，「日本2022年1月倡議推動由東南亞等國參與的國際合作架構『亞洲．淨零排放共同體』（AZEC），希望能與亞洲志同道合的國家推動脫碳化」。

他強調，「亞洲整體脫碳化的資金約需4000兆日圓，將善用AZEC，以日本的技術力及金融力積極推動」。

他還言及，「為了促進人工智慧（AI）的開發，日本有意與亞洲各國一同深化人才及新創產業的交流」。他認為，「基於經濟安全保障的觀點，AI和半導體領域是最關鍵的」。

石破指出，「ASEAN要實現成長，一定要推動顧及透明性、開放性、經濟性、債務持續性高品質的基礎設施整備」。一般認為，此話是暗批中國基於「一帶一路」倡議積極進行基礎設施投資，導致許多國家陷入債務「海嘯」。

有關日美關稅談判，石破堅稱，「日本強調的是比起關稅，日本對美國進行投資是更重要的，光是課以高關稅無法促使經濟繁榮」、「我不認為須犧牲某些國家的經濟，才是強大的，期盼美日之間能合作，相輔相成」。