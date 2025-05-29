印度指美國斡旋停火非事實 邊境3地將反恐演習

印度民間本月15日聲援「辛多爾行動」武裝部隊，對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊。(歐新社)

印度 外交部今天表示，美國總統川普 （Donald Trump）稱在美方斡旋下，印度與巴基斯坦 決定停火，並非事實。另外，印度即便暫停打擊巴基斯坦恐怖分子，但為了提高反恐意識，仍有3個地方將於31日安全演習。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）在記者會中接受媒體提問時表示，就印度與巴基斯坦雙邊的談話、關係、接觸，印方的立場和做法十分明確，且始終如一。

賈斯瓦說：「正如我們先前說的，兩國間任何這類的接觸，都嚴守僅限雙邊接觸，也就是只有印度與巴基斯坦。」

賈斯瓦強調，恐怖主義和對話不會並存，和巴基斯坦就恐怖主義的討論，都聚焦在印度幾年前就已把恐怖分子名單提供給巴基斯坦這件事上，「他們應該把這些恐怖分子交給我們的」。

巴基斯坦恐怖分子4月22日在印度控制的克什米爾地區（Kashmir）發動恐怖攻擊，奪走至少26條人命，還有數十人因此受傷，印度5月7日凌晨展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊。

印度與巴基斯坦自此開始相互攻擊，直到5月10日晚間突然宣布停火，而川普從當天開始就多次提及，稱是在他「調解」下，印度和巴基斯坦才停火的，但印方否認川普的說法，並指是在印度和巴基斯坦「直接談判」下達成了停火協議。

兩國停火之際，印度仍決定提高國內反恐意識，31日將在與巴基斯坦接壤的古茶拉底（Gujarat）、旁遮普（Punjab）、查摩（Jammu）暨克什米爾安全演習。

旁遮普靠邊境地區在「辛多爾行動」期間都處於高度警戒狀態，所有官方的活動全數取消，境內多個地方的學校也都停課，拉吉斯坦（Rajasthan）靠邊境的公、私立學校也都關閉。