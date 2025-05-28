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日美第4輪關稅談判在即 傳日方提議重金買美半導體

中央社／東京28日電
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日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正29日將再度訪美，準備展開第四輪關稅談判。（路透）
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正29日將再度訪美，準備展開第四輪關稅談判。（路透）

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正29日將再度訪美，準備展開第四輪關稅談判。日媒今天披露，日方已向美方提議大手筆採購美國的半導體，盼有助於削減美國對日的貿易赤字。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天向國會報告，赤澤為了與美方協商川普政府祭出的關稅措施，將在29日起到6月1日訪問華盛頓四天。

日本內閣官房副長官青木一彥今天出席參議院議院營運委員會，代表日本政府報告此事後，已獲得國會方面的同意。

而這場協商是日本與美國政府的第四輪閣員級談判，預計在美東時間5月30日舉行。

朝日新聞今天引述日本政府消息人士報導，日方已向美方提案，考慮以數十億美元為單位採購美國半導體公司的產品，而美國晶片公司輝達（NVIDIA）的產品也可能入列，進口額上看數千億日圓到1兆日圓規模。這對於日本而言，可當作有助於削減美國對日本約10兆日圓貿易赤字的交涉籌碼。

消息人士指出，日本政府考慮補助營運數據中心的日本通訊業者、資訊科技公司，推動採購美國的半導體。

川普把在美國製造半導體視為優先要務。消息人士也透露，日本也已經就此向美方提出配套方案，參與包含製造半導體不可或缺的晶圓、化學藥品等領域。

日本 川普 關稅

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