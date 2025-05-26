我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

與贏家擊掌…南加2男賭場上裝熟 再尾隨行搶逾15起

德總理態度轉變 稱「再也無法理解」以色列的加薩行動目標

中央社／柏林26日綜合外電報導
向來堅定支持以色列的梅爾茨（Friedrich Merz）26日說，他「真的再也無法理解以色列軍隊在加薩走廊（Gaza Strip）行動的目標」。(歐新社)
向來堅定支持以色列的梅爾茨（Friedrich Merz）26日說，他「真的再也無法理解以色列軍隊在加薩走廊（Gaza Strip）行動的目標」。(歐新社)

德國總理梅爾茨說，以色列加薩走廊的行動不能繼續被合理化為對抗恐怖主義；這是梅爾茨迄今對以色列總理尼坦雅胡政府最強烈的批評。

「金融時報」（Financial Times）報導，向來堅定支持以色列的梅爾茨（Friedrich Merz）26日說，他「真的再也無法理解以色列軍隊在加薩走廊（Gaza Strip）行動的目標」。

隸屬基督教民主黨（CDU）的梅爾茨在西德廣播公司（WDR）舉辦的活動上說：「以近期這種愈來愈常見的方式傷害平民百姓，無法再被合理化為一場對抗（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）恐怖主義的戰鬥。」

隨著國際對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府在加薩行動的批評聲浪漸強，梅爾茨此言凸顯德國對自身堅定支持以色列的立場漸漸感到不安。

在過去3個月的多數時間裡，以色列中止所有進入加薩的援助物資運輸，以在遲滯已久的停火談判中向哈瑪斯施壓，卻使加薩地區200萬人口身處的人道災難惡化。

阿拉伯媒體和路透社26日引述巴勒斯坦官員說法報導，哈瑪斯已接受所謂由國際協調人提出的停火修正方案。但一名以色列高階官員否認，說「沒有一個負責任的政府」會接受這項提案，尼坦雅胡政府仍致力於美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）先前提出的計畫。

魏科夫也站在以色列一方，他告訴美國媒體Axios：「我所見的哈瑪斯作為令人失望，完全無法接受。」

按照美國和以色列支持的計畫，「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）準備接手加薩援助物資運輸工作，但這個民間組織的負責人昨天辭職，理由是組織無法堅守人道主義原則。

英國、法國和加拿大上週譴責以色列政府在加薩的行動「極為惡劣」，並聯合警告，若以色列不停止軍事攻勢、讓援助物資進入加薩，將採取具體措施。

德國沒有簽署這項聲明。在德國政治菁英圈中，許多人認為支持以色列是為納粹屠殺600萬名猶太人贖罪的重要一部分。

但負責猶太人事務和打擊反猶太主義的德國政府專員克雷恩（Felix Klein）上週末說：「讓巴勒斯坦人挨餓和蓄意加劇人道情勢，與捍衛以色列生存權一點關係都沒有。」

德國社會民主黨（Social Democratic Party）多名國會議員26日也要求停止向以色列出口德製武器。社民黨外交政策發言人阿麥托維奇（Adis Ahmetovic）告訴「明星週刊」（Stern）：「德國武器不能被用來散播人道災難和違反國際法。」

以色列 加薩 德國

上一則

東京住宅區工地驚傳爆炸數次 疑瓦斯外洩釀6傷

下一則

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

延伸閱讀

傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥

傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥
以擬兩月內控制75%加薩 醫師被指「可疑」1家9孩遭炸死

以擬兩月內控制75%加薩 醫師被指「可疑」1家9孩遭炸死
以軍控加薩77%？200萬巴人擠1/4狹地 傳美要求推遲地面行動

以軍控加薩77%？200萬巴人擠1/4狹地 傳美要求推遲地面行動
法英加3國籲以色列停火 內唐亞胡控為哈瑪斯大屠殺壯膽

法英加3國籲以色列停火 內唐亞胡控為哈瑪斯大屠殺壯膽

熱門新聞

美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00

超人氣

更多 >
有人葉落歸根住不慣 再回美

有人葉落歸根住不慣 再回美
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議