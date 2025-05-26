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日本與美貿易談判能拿什麼籌碼利誘？ 強大造船技術

編譯葉亭均／綜合外電
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日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正。(路透)
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正。(路透)

隨著日本追求在6月中旬前與美國達成關稅協議，日方所安排的利誘籌碼，可能是提供從投資阿拉斯加液化天然氣（LNG）管道計畫到造船專業技術等，涵蓋從財務面到技術面的協助。

日本首相石破茂周日表示，日本將強調自身在建造破冰船方面的技術實力，並且協助維修在亞太地區巡航的美國軍艦。此時，隨著北極地區安全疑慮日增，破冰船領域的需求持續擴大。石破茂親自任命的貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正，才剛從與美方在華盛頓進行的第三輪協商返回東京。

赤澤亮正表示，他希望能在七大工業國（G7）峰會下個月在加拿大舉行、石破茂與川普計畫在場邊會晤前，讓日本與美國及時達成協議。

石破茂周日談到有關赤澤亮正與美方代表的最新會談時表示：「雙方針對貿易擴大、非關稅措施以及經濟安全合作有具體的討論，這些領域都有進展。我們計畫把G7高峰會當目標，繼續推動協商。」

石破茂的談話反映出美日談判動能正在提升，此時正值美方的關稅威脅可能會拖累日本經濟在7月參議院選舉前就陷入技術性衰退。在赤澤最近赴華盛頓前，川普曾主動與石破茂通話，承諾將在加拿大會面。赤澤預期本周稍晚將再次前往華盛頓，與上周沒有出席會談的美國財長貝森特會面。

石破茂持續強調日本對美國經濟的投資貢獻，藉此爭取美方在關稅方面的讓步。據日媒報導，日本可能將阿拉斯加天然氣管道計畫納入貿易談判的一部分。不過，日媒讀賣新聞指出，該計畫預估成本達440億美元，仍存在一定疑慮。另據英國金融時報報導，軟銀創辦人孫正義另外提出建立一個日美主權財富基金，用於科技與基礎建設投資。

若能在G7高峰會前設定具體時間表，可能有助於日本在談判中取得有利地位，前提是日本能在汽車關稅問題上取得某種程度的讓步，這是其最優先目標之一。

日本和其他國家一樣，遭到川普課徵25%汽車、鋼鐵與鋁材關稅，以及10%的全面關稅。所謂的「對等關稅」預定將在7月初上調至24%，除非雙方達成協議。

日本 關稅 石破茂

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