良14世祈求中國天主教與教廷融合 稱曾數次拜訪中國 了解中國文化

教宗良14世說，他祈求中國天主教往能與羅馬融合。圖為良14世手持聖經主持彌撒。(路透)

天主教宗良14世 (Leo XIV )25日首度談論梵蒂岡與中國關係時表示，祈求中國天主教徒能與教廷融合起來；梵中關係是這位新教宗面臨的最棘手外交事務之一；他24日指出，羅馬天主教會已舉辦一個特別的瞻禮日(feast day)，為在中國的教會祈禱。

美聯社報導，前教宗本篤16世(Benedict XVI)在位時推動瞻禮日，另還多所努力，想團結據估總數達1200萬的中國天主教徒；中國天主教官方教會由國家控制，不承認教宗的權威，另一方則有地下教會，雖數十年來遭遇迫害，仍忠於羅馬。

良14世指出，每當那個瞻禮日，在中國、全世界的教會、聖壇都辦祈禱，聲音上達上帝，象徵著與中國天主教徒團結起來，關愛中國教眾，還有他們與普世教會的融合。

教宗良14世說，他祈求中國天主教往能與羅馬融合。圖為北京王府井的大若瑟天主教堂。(歐新社)

良14世午間祈福時為中國及其他各地天主教徒祈禱，祝大家能取得神恩，成為堅強、歡欣的福音見證人，即便身處試煉，也能始終推動和平、和諧。

前教宗方濟各 (Francis)進一步推動本篤16世的心血，雖然受到爭議，依然在2018年批准主教任命協議。協議的細節從未公布，但賦予中國國家控制的教會對教會高層人事任命有話語權，話雖如此，方濟各堅稱自己對最終選任的人，仍擁有否決權。

有些人，特別是天主教右派，批評該協議屈從北京當局的要求，出賣中國的地下教眾。梵蒂岡則表示，那是能取得的最佳協議，而且自2018年以來定期續簽。

良14世必須決定是否續簽該協議。北京方面做過一些單方面人事任命，不待教宗同意，顯然違反協議。在秘密會議選出良14教宗之前，中方教會動手，初步選任兩位主教，搶在官方授任之前一步，這件事出現僵局。

信仰(Fides)通訊社指出，良14世對香港周守仁樞機主教表示，自己曾數次拜訪中國，終於了解中國文化及實情。

周守仁表示，希望良14世遵循方濟各給中國教會的指引；他已經把一座「佘山聖母」(Our Lady of Sheshan)的小塑像呈給良14教宗；中國信徒特別信仰該聖母像，且在5月24日瞻禮日做過聖祭。