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南韓稀土危機暫消？韓媒稱中方批准對韓企出口稀土產品

記者黃雅慧／即時報導
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韓聯社報導，南韓政府和業界25日消息指出，中國商務部本月批准向多數韓企出口稀土產品。（路透）
韓聯社報導，南韓政府和業界25日消息指出，中國商務部本月批准向多數韓企出口稀土產品。（路透）

美中貿易談判後，外界關注中方稀土管制措施狀況。來自南韓政府和業界25日消息指出，中國商務部本月批准向多數韓企出口稀土產品。由此，南韓對稀土供應鏈不暢的擔憂暫且被消除。這是中國官方上月4日對七種稀土實施出口管制後，中方對韓出口稀土案例首次得到確認。

韓聯社報導，中方宣布實施管制措施後，南韓政府通過熱線與中方保持溝通，敦促中方加快對韓稀土出口許可的審批進度，以最大程度降低南韓企業可能面臨的損失。鑑於中方對韓企的出口許可審批尚在進行當中，加之美中關係的不確定性，南韓政府認為中方相關措施仍可能出現變動，正密切關注相關出口管制動向。

美國政府上月2日宣布將對中國輸美商品徵收34%的「對等關稅」。中方兩天後就採取反制措施，宣布對美國商品徵收34%關稅，並對七類中重稀土相關物項實施出口管制，而該措施也讓韓企受到波及。

這七種中重稀土金屬元素分別為釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔，用於智慧手機和電動汽車等高新技術領域，也是綠色工業原料。南韓在稀土產品供應方面高度依賴中國。

南韓貿易協會國際貿易通商研究院發布相關報告顯示，以去年為例，晶片零部件及配件的對中國的依賴度為3.4%，含稀土化工產品為29.1%，稀土類化合物為61.1%，稀土金屬為79.8%。

中美於日內瓦舉行首次經貿高層會談。經過多輪磋商，雙方達成部分共識，宣布暫停和取消115%的關稅措施。在日內瓦會談達成初步成果的基礎上，中國商務部發言人14日宣布，即日起90天內，暫停將28家美國實體列入出口管制管控名單，暫不禁止向其出口兩用物項，其中涵蓋稀土產品。這意味著相關美國企業若依法提出申請，獲商務部批准後，可與中國企業恢復合作。

在美中貿易戰中，韓企在中間也受波及，韓媒經濟時報此前報導，南韓政府與企業界人士透露，中國近日要求南韓業界不要向美國防務業者出口含有中國稀土礦物的產品，否則可能面臨中國制裁。

稀土 南韓 商務部

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