荷蘭外相訪中 彭博：中國提出放寬半導體出口限制

中國外長王毅（右）22日在北京與荷蘭外交大臣費爾德坎普（左）會面，事後荷蘭方面透露中國要求放寬半導體出口限制。（取材自中國外交部官網）

荷蘭外相日前訪問中國，外媒則在行程後披露，中國方面向荷蘭提出，希望放寬半導體相關出口限制。

據彭博社報導，荷蘭外交大臣卡斯帕．費爾德坎普（Caspar Veldkamp）訪問中國期間，在與中共 政治局委員兼外長王毅 會談後，表示中國已經向荷蘭提出，希望放寬與半導體行業相關的出口限制。當被問及中國是否要求放寬此類限制時，他表示，「當然，這符合他們的利益」，但他補充說，國家安全問題和自主許可決策仍然符合荷蘭的利益。

報導提到，這是荷蘭新一屆政府在2024年7月上台以來，其內閣成員首次訪問中國。在與中方的會談中，雙方同意進一步深化兩國在貿易和技術等領域的合作，並就半導體技術合作方面的各項事宜繼續保持溝通。費爾德坎普還表示，他有信心在荷蘭外貿與發展合作大臣雷內特．克萊弗（Reinette Klever）下個月訪問北京時再次與中方討論這一問題。「實現盡可能自由的國際貿易始終是我們的目標」。

中國此前曾對荷蘭的出口限制表示「高度關切」。荷蘭是全球唯一一家生產用於製造先進半導體的高端光刻機的製造商ASML（艾司摩爾)）的所在國。但由於受到來自美國方面的壓力等原因，ASML從未向中國直接出售過其最先進的EUV光刻機。

據中國外交部，中共政治局委員兼外長王毅22日與費爾德坎普會談，會後達成六點共識，其中包含「雙方討論了雙邊貿易關切，同意通過現有管道，就包括半導體技術在內的多領域合作保持密切溝通」。

另據美國CNBC報導，ASML 以其突破性的EUV機器而聞名（但美國禁止ASML向中國出口EUV），不過其較舊的DUV 機器在2024年仍佔業務的60%。ASML去年售出了44台EUV機器，起價為2.2 億美元。DUV機器便宜得多，價格從500萬美元到9000萬美元不等，ASML在 2024年售出了374台傳統機器，中國是這些DUV系統的主要買家，佔ASML 2024年第二季業務的49%。

艾斯摩爾執行長福凱（Christophe Fouquet）指出，對中國銷售達到高峰的原因是 ASML直到去年才能夠完成「大量積壓」的訂單。他表示，到2025年，中國的商業成長率應該會恢復到20%至25%的「歷史正常水準」。