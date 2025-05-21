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中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

編譯周辰陽／即時報導
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紐西蘭副總理兼外長皮特斯3月18日在美國華府的國務院會晤美國國務卿魯比歐。資料照片。（歐新社）
紐西蘭副總理兼外長皮特斯3月18日在美國華府的國務院會晤美國國務卿魯比歐。資料照片。（歐新社）

紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）接受衛報專訪時警告，隨著中國日益積極擴展在該地區的影響力，必須確保太平洋不成為軍事化區域。

皮特斯告訴衛報，紐西蘭與中國關係良好，「但現實是，隨著世界地緣戰略格局的變化，我們不希望太平洋淪為競爭場域」。他強調，太平洋素有和平之地的美譽，「我們希望確保它保持如此，不會成為軍事區域」。

紐西蘭今年因中國在太平洋的活動而捲入緊張局勢，包括中方與庫克群島簽署不透明協議，引發庫克群島與紐西蘭之間的外交爭端；此外，中共解放軍在塔斯曼海進行實彈操演，也令紐澳兩國政府措手不及。

同時，美國總統川普推行的關稅政策及由此引發的貿易戰，加上美國國際開發署（USAID）大幅削減預算，皆加劇了該區域的不確定性。

皮特斯表示：「不誇張地說，這是過去79至80年來最不確定的時期」，他並補充說，紐西蘭正專注於動盪中的太平洋地區關係。

挑戰紐國最大貿易夥伴中國是一件微妙的事，因此相較於澳洲等其他五眼情報同盟安全夥伴，紐西蘭歷來採取較為溫和的策略。但在庫克群島協議與塔斯曼海實彈演習事件發生後不久，皮特斯在北京向中國外長王毅表達了擔憂。

皮特斯表示：「我們確保他們明白我們的立場」，並補充說，兩國關係依然穩固，「如果你不能坦誠地與他們溝通，就不算是良好的關係，但我們的關係很好，因為我們能夠暢所欲言。」

王毅 紐西蘭

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