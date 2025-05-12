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莫迪：打擊只是暫停 是否持續視巴基斯坦舉動而定

中央社可倫坡12日專電
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莫迪12日發表全國性演說，這是他自「辛多爾行動」以來，首度對全國民眾發表談話。(歐新社)
莫迪12日發表全國性演說，這是他自「辛多爾行動」以來，首度對全國民眾發表談話。(歐新社)

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，對巴基斯坦的打擊行動只是「暫時擱置」，未來是否還會進行，將視巴基斯坦的舉動決定。

印度7日凌晨展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊，巴基斯坦隨後朝印度開火，雙方爆發衝突，10日突然宣布停火。

莫迪今天發表全國性演說，這是他自「辛多爾行動」以來，首度對全國民眾發表談話。

莫迪首先向印度軍方、武裝部隊、情報機構等單位表達敬意，隨後表示，4月22日在印度控制的克什米爾（Kashmir）發生恐怖攻擊，恐怖分子以宗教為由殺害無辜的人，是「恐怖、殘酷的駭人行為」。

莫迪在談到「辛多爾行動」是否持續時說：「我們只是暫時擱置對巴基斯坦的行動，未來將視他們的行為而定。」

印度外交部今天表示，印度與巴基斯坦今天會談，期間討論到雙方對於不開任何一槍、不採取任何侵略和敵對行動的承諾將持續履行，也同意考慮立即採取措施，確保減少邊境和前方地區的軍隊人數。

巴基斯坦恐怖分子4月22日在印控克什米爾發動恐攻，造成26人死亡、數十人受傷的慘劇，隔天印度立即表達對巴基斯坦的不滿，先後以外交、經濟、軍事手段回應，巴基斯坦也以同樣方式予以反擊。

印度5月7日凌晨發動「辛多爾行動」，巴基斯坦也回擊，之後兩國互相指控對方的行動傷及無辜，並提出無端受害的平民人數。

印度與巴基斯坦10日傍晚宣布停火，但當天深夜、11日凌晨兩國邊境仍有爆炸聲響，雙方互轟的情況直到今天才真正停歇。

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