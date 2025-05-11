我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

反制極音速武器 日本將啟動電磁砲海上發射試驗

中央社／東京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本防衛省積極開發以電磁力高速發射砲彈的新型武器「電磁砲」，決定近期將在海上發射試驗。電磁砲被認為可以攔截中國和北韓的極音速武器，日本的目標是將電磁砲搭載於「神盾系統搭載艦（ASEV）」。

讀賣新聞報導，電磁砲的特徵是透過砲管內的軌道導電，產生電磁力射出專用的金屬製砲彈，比一般使用火藥的砲彈發射速度更快、射程也更遠。由於不使用火藥，砲彈儲存更加方便，對自衛隊員來說也更安全。

電磁砲除了可用於攻擊艦艇、飛機、無人機之外，還可能用於攔截飛行速度是音速5倍（5馬赫）以上，且可以不規則軌道在低空飛行的「極音速武器」，被期待成為改變戰力平衡的關鍵角色。

日本從2016年開始電磁砲研究。2023年夏季，海上自衛隊的試驗艦「Asuka號」已搭載小型試作品進行海上發射實驗。這次「Asuka號」將運送全長約6公尺、重量約8公噸、接近實戰尺寸的大型試作品進行海上發射實驗。

這將是首次以接近實物大小的電磁砲進行海上發射試驗，目的是確認命中精準度等性能。

日本防衛省去年5月與德國、法國的國防部及研究機構簽署了共同研究協議，也派人到已經中斷電磁砲開發的美國軍方，使用美國的實驗數據，力推電磁砲實戰化。

日本的目標是開發艦載型電磁砲，部署於神盾系統搭載艦與新型護衛艦，但目前仍存在軌道被砲彈磨損，導致難以連續發射，以及發射速度降低等技術性問題。

中國方面也在加速開發電磁砲。根據「南華早報」，中國海軍工程大學在2023年11月發表的論文中表示，已成功測試一種新型電磁軌道發射系統，完成了120次發射試驗，可快速發射砲彈而不會使軌道受損，並稱「中國在此技術方面領先全球」。

日本 北韓 國防部

上一則

茶壺裡風暴…南韓執政黨換「洙」失敗恢復提名

下一則

巴拿馬前總統獲庇護 離開藏身處前往哥倫比亞

延伸閱讀

大S離世百日 林志玲憶：妳的笑充滿勇氣

大S離世百日 林志玲憶：妳的笑充滿勇氣
日本「仙女警察本部長」背景超完美 年薪千萬日圓

日本「仙女警察本部長」背景超完美 年薪千萬日圓
日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美

日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美
日本防衛白皮書 將「中俄加強軍事合作」列為重大關切

日本防衛白皮書 將「中俄加強軍事合作」列為重大關切

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼