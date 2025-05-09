我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李連杰曝光「神祕二女兒」 35歲成為眼科醫生

巴基斯坦控印度轟軍事基地 關閉領空展開報復

瓜地馬拉檢方指控總統阿雷巴洛 將港口控制權交給中國

中央社瓜地馬拉市9日專電
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。(歐新社)
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。(歐新社)

瓜地馬拉檢察官8日指控總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）及其兄長，將瓜國港口的控制權交給中國企業。不過瓜國總統府反駁該指控是子虛烏有。

瓜地馬拉「反逍遙法外特偵組」（FECI）檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche），在接受「自由新聞報」（Prensa Libre）專訪時指出，司法單位在2025年2月接獲舉報，內容針對總統阿雷巴洛及其兄長與其他數名官員，涉嫌利用職權將瓜地馬拉「給薩港」（Quetzal）港口控制權交給中國。

卡魯奇切表示，舉報內容還詳述在2023年9月至12月之間，也就是阿雷巴洛當選總統後，他的兄長曾前往哥斯大黎加與中國外交官會面。會面中雙方洽談，將瓜地馬拉的港口與機場控制權交給中國企業經營。卡魯奇切強調目前檢方正在釐清細節，此外因為尊重憲法保障的豁免權，也尚未對總統阿雷巴洛展開正式調查。

瓜地馬拉檢方8日也派出大批人員，前往包括「給薩港」及周邊地區進行現場勘查。檢方表示，港口周邊地區，可能已經提供給中國企業建設碼頭或作為營運用地。但是哪一家中國企業介入以及舉報的具體證據等相關疑點，檢方不願透露。

不過負責該案的檢察官卡魯奇切與由前總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）任命的檢察總長波拉斯（Consuelo Porras），2023年在阿雷巴洛總統大選獲勝後，曾多次以司法手段干預大選結果，不過最後並沒有成功。當時不僅引起瓜國民眾抗議，阿雷巴洛更直指兩人企圖發起「政變」，至今雙方政治鬥爭不斷關係緊張。而檢察官卡魯奇切和檢察總長波拉斯兩人，也被美國國務院列入「貪腐和不民主人物」的黑名單。

對於檢方的行動，瓜國總統府出面反駁毫無根據。總統阿雷巴洛不只公開反批檢方行為是「時日不多的貪腐份子，可悲和絕望的表現」，8日晚間他更在社交媒體直播中表示，瓜地馬拉政府下周將與美國陸軍簽署合作協議，包括擴建「給薩港」及其他港口設施。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年2月訪問瓜地馬拉時，承諾將協助瓜地馬拉發展現代化港口計畫，提升基礎建設與經濟競爭力，而美國陸軍工兵團（U.S. Army Corps of Engineers）也接下任務，派員到瓜國港口實地評估規劃。

阿雷巴洛強調，過去30年來沒有人對港口提出任何改善，而現在正進行投資改造並提升港口的功能。此外除了基礎設施的擴建，政府也將著手優化貨運通關及處理程序，加快作業速度。

上一則

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

延伸閱讀

菲律賓前總統杜特蒂海牙受審 仍是家鄉市長候選人

菲律賓前總統杜特蒂海牙受審 仍是家鄉市長候選人
賴紀念歐戰勝利 藍批淡化抗戰 方恩格：台在歐戰場無角色

賴紀念歐戰勝利 藍批淡化抗戰 方恩格：台在歐戰場無角色
新任教宗就職典禮 台灣將爭取由賴清德總統出席

新任教宗就職典禮 台灣將爭取由賴清德總統出席
長和獲准賣港口？中國外交部回應了

長和獲准賣港口？中國外交部回應了

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕