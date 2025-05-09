巴基斯坦控印度空襲重要軍事基地 宣布關閉領空展開報復

巴基斯坦一名安全官員9日在喀拉蚩港站崗。(歐新社)

CNN 10日報導，巴基斯坦 宣稱印度 對巴國重要軍事基地發射飛彈，包括鎖定靠近首都伊斯蘭堡的一個基地，大部分飛彈已被攔截。巴基斯坦國家電視台隨後宣布，巴軍已開始報復「印度侵略」。

CNN指出，就在巴基斯坦聲稱印度襲擊巴國基地後，巴國政府在「X」發文表示，「印度現在必須為巴基斯坦的回應做好準備」，並指「巴基斯坦武裝部隊已做好充分準備，保衛國土、領空和國家安全」。

Every inch of motherland will be protected.#PakistanZindabad 🇵🇰 pic.twitter.com/yZUmgJivLT — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) 2025年5月9日

巴基斯坦政府在「X」宣布，展開「堅不可摧之牆行動」（OPERATION BUNYAN UN MARSOOS）。

OPERATION BUNYAN UN MARSOOS STARTS



"آپریشن بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ کا آغاز ہو چکا ہے"#PakistanZindabad 🇵🇰 — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) 2025年5月10日

巴基斯坦機場管理局（PAA）發言人表示，巴基斯坦對所有空中交通關閉領空，始於當地時間凌晨3時15分，將持續到中午，適用於巴國所有民航航班。

巴軍發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）中將稍早聲稱攔截大部分飛彈，並稱落下的飛彈沒有造成損害。

喬杜里在國家電視台的現場直播講話表示，「印度派出戰機襲擊了努爾汗（Nur Khan）、肖爾科特（Shorkot）和穆里德（Murid ）空軍基地，但都被攔截，印度還向阿富汗 發射了飛彈和無人機」，並補充指出，巴基斯坦防空部隊「成功攔截了向位於肖爾科特的拉菲基（Rafiqui）空軍基地發射的巡弋飛彈」。

Multiple explosions were reported at Noor Khan Air Base in Rawalpindi, which also houses the headquarters of the Pakistan Army. pic.twitter.com/lS0nhtMig6 — Geo View (@theGeoView) 2025年5月9日

努爾汗基地位於拉瓦爾品第（Rawalpindi）的巴基斯坦陸軍總部附近，也是外國政要和軍事首長往返伊斯蘭堡時使用的空軍基地。

CNN無法獨立核實巴軍說法，正在尋求印度軍方評論。