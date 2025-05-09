美官員證實 巴基斯坦殲-10戰機擊落印度飆風與另一架戰機

巴基斯坦空軍的殲-10戰機3月23日在伊斯蘭堡舉行的國慶閱兵式上飛過總統府。（歐新社資料照片）

印度 7日對巴基斯坦 發動軍事行動，巴基斯坦宣稱擊落5架印度軍機和1架無人機，當時就有消息指出，印軍戰損包括3架法製「飆風」（Rafale）戰機。路透8日報導，2名美國官員表示，一架中國製造的巴軍頂尖戰機擊落至少2架印度軍機，象徵中製先進戰機的重要里程碑。

印度空軍發言人被問及此篇報導時表示沒有評論。

路透指出，華府正在密切關注中國頂尖戰機與西方同等戰機交鋒的表現，以深入了解在任何因台灣或更廣泛印太地區引起的對決中，北京可能有怎樣的表現。

一位匿名受訪的美國官員表示，十分有把握巴基斯坦曾出動中國製造的殲-10戰機，對印度的戰機發射空對空飛彈，擊落至少2架。另一名官員表示，至少一架被擊落的印度戰機是法製飆風戰鬥機。

連結：https://x.com/RickJoe_PLA/status/1920131763638341760

兩位官員均表示，由洛克希德馬丁公司製造的巴軍F-16戰機並未參戰。

德里尚未承認任何軍機損失；法國時值公休假日，記者未能立即聯繫上飆風戰機的製造商達梭航太（Dassault Aviation），以及製造「流星」（Meteor）空對空飛彈的歐洲飛彈集團（MBDA）發表評論。

路透7日曾引述印度當地政府官員說法報導3架印度飛機墜毀，但美方官員說法象徵西方首度證實巴軍的中製戰機參與此次行動。

巴基斯坦國防部 長哈巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）8日告訴路透，殲-10戰機被用於擊落印度新採購的三架法製飆風戰機。

報導同時指出，社群媒體貼文著重指出中製霹靂-15（PL-15）型空對空飛彈與MBDA生產的流星飛彈之間的交鋒，但分析師和消息人士表示，關鍵細節仍不明朗，包括是否搭載流星飛彈，以及流星飛彈是如何進行部署。

一位西方國防工業消息人士表示，「目前無法判斷任何事情，我們了解得太少」。

連結：https://x.com/Defence_IDA/status/1920057405976539215