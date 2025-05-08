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習近平、普亭今克宮會談 擬討論天然氣管線、俄美接觸等議題

記者陳湘瑾／即時報導
當地7日晚間，習近平乘專機抵達莫斯科，俄羅斯副總理戈利科娃等政府高級官員迎接。（取材自中國外交部）
當地7日晚間，習近平乘專機抵達莫斯科，俄羅斯副總理戈利科娃等政府高級官員迎接。（取材自中國外交部）

中國國家主席習近平7日晚間抵達俄羅斯，並將於8日在克里姆林宮與俄羅斯總統普亭舉行會談，俄方官員透露，預計雙方會討論天然氣管線、烏克蘭問題調解以及俄美接觸進展的可能性，並會談後通過2份聯合聲明。

應普亭邀請，習近平5月7至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80周年慶典。當地7日晚間，習近平乘專機抵達莫斯科，在其專機進入俄羅斯領空後，俄羅斯空軍戰機升空護航。落地後，俄羅斯副總理戈利科娃等政府高級官員迎接。

央視報導，習近平在抵達莫斯科伏努科沃專機機場時發表書面講話時指出，中俄兩國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，將攜手捍衛二戰勝利成果，堅決反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義。他表示將同普亭會晤，就雙邊關係、務實合作以及共同關心的重大國際和地區問題深入溝通

俄通社報導，預計普亭和習近平將在會談後通過兩份聯合聲明。其中一份涉及進一步加強兩國關係，另一份則專門涉及全球戰略穩定問題。雙方還計劃簽署一系列政府間和部門間文件。

路透與俄通社指出，普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普亭和習近平將討論「最敏感」的議題，包括能源合作以及研議通往中國的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線。其他議題包括烏克蘭問題調解以及俄美接觸進展的可能性。

俄羅斯多年前已建議建造途經蒙古的這條天然氣管線，隨著俄羅斯希望中國取代歐洲成為其主要天然氣客戶，該計劃變得更加迫切。這條長2600公里的管線，每年可輸送500億立方公尺天然氣，略低於現已停用的「北溪1號」管道，該管道透過波羅的海海底連接俄羅斯和德國。

俄羅斯 普亭 習近平

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