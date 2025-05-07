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巴國批印度「點燃地獄之火」 誓言：討回每滴血

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血債血償？巴國批印度「點燃地獄之火」 誓言：討回每滴血

編譯徐榆涵／即時報導
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巴基斯坦西北部城市白沙瓦（Peshawar）民眾舉辦燭光追思會，悼念印度對巴基斯坦發動飛彈攻擊的罹難者。(歐新社)
巴基斯坦西北部城市白沙瓦（Peshawar）民眾舉辦燭光追思會，悼念印度對巴基斯坦發動飛彈攻擊的罹難者。(歐新社)

印度宣布7日凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地9處地點，造成31人死亡，巴基斯坦警告將進行報復，「為烈士們的每一滴血討回公道」。

衛報報導，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）7日深夜向全國發表電視談話稱，「我們鄭重承諾，烈士們每一滴鮮血，我們都將討回公道。」

此前，巴國政府指控印度對巴控克什米爾地區及旁遮普省9處目標發動空襲，形同「點燃一場地獄之火」，並授權軍方對印度採取「對等」的報復行動。

印度則聲稱，此次空襲是對上月底印控克什米爾地區發生的攻擊事件的直接回應。當時有武裝分子襲擊導致25名印度教遊客及其導遊死亡。印方指控巴基斯坦涉及此案，並再度點名其長期支持的伊斯蘭極端組織。

巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）在伊斯蘭馬巴德接受衛報訪問時表示，巴國將「不計一切代價」捍衛國家尊嚴。他說：「我們保留授權武裝部隊採取適當行動的權利，這些行動將是克制、對等且負責任的。」

達爾拒絕透露具體的報復時間表，表示所有計畫將由陸軍總司令穆尼爾（Asim Munir）領導，並與執政聯盟協商。他說：「我們何時、何地採取什麼樣的行動，現在討論還為時過早。這不是一個有明確時限的問題。」

他強調，迄今為止巴基斯坦面對印度指控與攻擊已展現「極大耐性與克制」，但強調若牽涉到國家主權、領土完整與尊嚴，「那就沒有代價可以衡量」。

達爾並對國際社會在此次衝突中反應冷淡表示不滿。他指出，巴國曾多次呼籲國際社會協助調查克什米爾襲擊事件，卻未獲回應。他感嘆：「過去美國總統在印巴衝突中常扮演積極調停角色，幫助化解全面戰爭危機。但川普政府明顯對介入意願不足。」不過他也補充：「每屆政府的處事風格不同。」

達爾最後提醒：「全球社會也有責任介入，因為一旦爆發戰爭，其後果與負面經濟影響不會僅限於印巴兩國，最終將擴散至全球。」

印度7日的空襲造成31人死亡、數十人受傷，死者中包含多名兒童。印軍隨後對外宣稱行動成功，聲稱攻擊目標為「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）與「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）兩個伊斯蘭激進組織的恐怖份子與訓練營，這兩個組織被長期指控在巴基斯坦境內活動，並涉嫌多起印度重大恐攻事件。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）表示：「我們只殺了那些殺害我們無辜民眾的人。」內政部長夏哈（Amit Shah）則說，政府已下定決心，對任何針對印度及其人民的攻擊將予以「強力回擊」。

印度 巴基斯坦

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