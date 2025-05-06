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民調：歐美人憂10年內爆發WW3 俄羅斯成最大隱憂

編譯徐榆涵／即時報導
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許多歐美民眾認為爆發第三次世界大戰的可能性很高。圖為德國街頭。（歐新社）
許多歐美民眾認為爆發第三次世界大戰的可能性很高。圖為德國街頭。（歐新社）

在第二次世界大戰結束即將屆滿80周年之際，最新民調顯示，許多美國與西歐民眾擔憂全球將在未來10年內再次爆發毀滅性的第三次世界大戰，其中俄羅斯被認為是最有可能引爆衝突的因素。

衛報報導，隨著歐洲即將紀念二戰勝利日（VE Day）80周年，YouGov所做的民調指出，民眾普遍認為二戰期間與戰前的歷史事件至今仍具重要意義，應繼續在學校中教育下一代。

在受訪的5個歐洲國家中（英國、法國、德國義大利與西班牙），有41%至55%的受訪者表示，未來5到10年內再次爆發世界大戰的可能性「非常高」或「相當高」，美國亦有45%民眾持同樣看法。

多數受訪者（68%至76%）認為，若爆發新一場戰爭，極可能涉及核武；57%至73%甚至認為，第三次世界大戰的死亡人數將高於1939至1945年期間，有25%至44%更擔憂將導致全球多數人口死亡。

在「是否預期本國會捲入戰爭」這一題中，從義大利的66%到英國的89%都表示極可能參與，但認為本國軍隊有能力自衛的比例卻偏低，義大利僅16%，法國也只有44%。相對而言，71%的美國人對自家軍隊有信心。

至於潛在威脅來源，多達72%至82%的西歐受訪者認為俄羅斯是主要導火線，美國也有69%的民眾持此觀點，其次為伊斯蘭恐怖主義。不過，有不少歐洲人同時也擔憂美國本身帶來的威脅，西班牙（58%）、德國（55%）與法國（53%）的多數受訪者均認為，美歐關係緊張已對歐洲和平構成重大或中度威脅。

談及戰後和平維持的貢獻，52%至66%的受訪者認為北約（NATO）功不可沒，44%至60%也給予聯合國「高度」或「適度」貢獻評價。另有45%至56%的美歐受訪者認為，歐盟這一為維護歐洲和平而成立的組織，也在防止衝突方面發揮關鍵作用。

義大利 民調 德國

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