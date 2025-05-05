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歐盟砸5億吸科研人才 馬克宏批川普犯錯： 僅因一詞就取消研究

編譯尤寶琪／即時報導
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法國總統馬克宏。(美聯社)
法國總統馬克宏。(美聯社)

歐盟高級官員5日宣布，將在未來三年投入五億歐元(約5.67億美元)，「讓歐洲成為吸引研究人員的磁石」，含蓄回應川普政府削減研究經費和科學政策的改變。

不過，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)就沒有那麼含蓄了；他在與歐盟執委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)一同出席，於法國知名學府索邦大學(Sorbonne University)舉行的「科研選歐洲」（Choose Europe for Science）活動上，直接開口批評「世界上最大的民主國家之一」最近的行為，像是取消了數百項研究經費，並稱其為「一個錯誤」。

范德賴恩在發言中指出，「不幸的是，我們今天看到，科學在當今世界的作用受到了質疑；基礎、自由和開放研究的投資也受到了質疑。真是一個巨大的錯誤」，但她並沒有明言提到美國。

川普自重返白宮以來，對美國科學政策所做的一系列改變。

舉例來說，負責推動整個科學領域發現的聯邦機構國家科學基金會(National Science Foundation，NSF)就在4月宣布，將取消對數百項計劃的資助，包括但不限於，對多元化、公平性和包容性、「疫苗資訊完整性」以及錯誤和虛假訊息的相關研究。

同時，白宮於2日公布的預算草案，就包括大幅削減NSF的資金、刪減氣候科學研究經費、以及關閉一間專門研究護理的研究所。

馬克宏在5日表示：「幾年前，沒有人能想到，世界上最大的民主國家之一，會僅因為研究項目中用了『多樣性』一詞，就取消該研究。」

馬克宏繼續說道，「沒有人能想到，世界上最大的民主國家之一會大筆一揮，就取消向某些研究人員發放簽證；沒有人能想到，經濟模式是如此依賴自由科學、倚賴其遠比歐洲更強的創新力，並在過去30年中推廣創新的這個偉大民主國家，會犯下這種錯誤。但情況就是如此。」

馬克宏 川普

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