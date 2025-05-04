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巴基斯坦試射飛彈 取名藏警告訊號 與印度緊張再升級

編譯盧思綸／即時報導
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巴基斯坦士兵與印度士兵3日在兩國邊境舉行每天例行的降旗儀式。（美聯社）
巴基斯坦士兵與印度士兵3日在兩國邊境舉行每天例行的降旗儀式。（美聯社）

美聯社報導，巴基斯坦與印度4月下旬因26死恐攻事件導致關係急遽惡化，不僅互逐外交官員、互封領空，巴基斯坦軍方更在3日進行彈道飛彈測試，向印度釋出訊號。

巴基斯坦軍方表示，這枚地對地飛彈的射程約為450公里，目的演練阿布達里武器系統（Abdali Weapon System），旨在確保部隊的作戰準備並驗證關鍵技術參數，包括飛彈的先進導航系統和增強的機動性特徵。

巴基斯坦安全分析師阿里（Syed Muhammad Ali）告訴美聯社，這枚飛彈是以著名的穆斯林印度征服者命名，象徵意義不言可喻，「這次試射的時機在當前地緣政治背景下至關重要」，他說，目的是向印度發出戰略信號，尤其是印度威脅要暫停一項關鍵的水資源共享條約之後。

印度控制的喀什米爾地區4月22日發生恐怖攻擊，造成至少26人死亡、數十人受傷，印方調查後指出，至少3名涉案的恐怖分子為巴基斯坦人，因此隔天便開始對巴基斯坦實施連串反制措施。不過，巴基斯坦否認指控。

4月恐攻事件導致兩國互相驅逐外交官和公民，並互相關閉領空。

印度3日宣布暫停所有來自巴基斯坦的郵件，無論是空運或陸運，並對來自巴基斯坦的所有貨物進口立即實施全面禁令。印方也禁止掛有巴基斯坦國旗的船隻進入其港口，並禁止掛印度國旗的船隻前往巴基斯坦港口。

印度方面宣稱雙方近日在邊界已經發生數次零星交火，但巴基斯坦對此並未證實。

印度 彈道飛彈

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