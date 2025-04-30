加國大選／自由黨逆轉勝 英媒：卡尼要謝川普「神助攻」

加拿大總理卡尼28日在渥太華慶祝執政黨自由黨勝選。（歐新社）

最近才以經濟學家身分投身政壇的加拿大總理卡尼 ，應對危機的信念是「有計畫勝過沒計畫」，但英國衛報指出，他28日領導自由黨勝選，並不是因為有深思熟慮的計畫，而是由一系列偶然事件決定，更多是因為運氣，他首先要感謝美國總統川普 「大力助選」。

半年前，自由黨執政陷入危機。10月下旬，有近20位自由黨的國會後排議員連署寫信，呼籲時任總理的杜魯多 提早下台。杜魯多人氣太差，同志們深恐他拖累自由黨在大選中慘敗。當時保守黨的領袖博勵治每次公開露面，都砲轟政府對於住房短缺問題和生活成本危機毫無招架之力。保守黨一度領先自由黨20多個百分點，加國兩大民調機構都預測，保守黨贏得大選的機率超過99%。

但沒多久，川普發聲了，他建議美國應該吞併加拿大，使其成為美國第51個州。他說，這項任務可以透過經濟脅迫實現。他對加拿大的汽車和能源課徵關稅，掀起加拿大的愛用國貨熱潮，此次大選活生生變成對川普政府的「公投」。

政治策略師杜諾羅指出，如果沒有川普引爆的危機，卡尼接替杜魯多上台的感覺將完全不同，「他的失誤會更多，會更被放大檢視，招致更多的批評與關注」。

卡尼在短暫的競選過程有不少顯而易見的失誤，包括搞混了一位明星候選人的名字以及她經歷過校園槍擊事件的學校名稱。卡尼回答提問時，有關他在投資公司擔任主管時將投資轉移到開曼群島離岸帳戶，也明顯不自在。但卡尼看起來幾乎是為對抗川普關稅而量身定製的人選。

英國廣播公司(BBC)則指，自由黨勝選因素還有卡尼作為過去從未擔任民選公職的政治素人，充分把握杜魯多宣布辭職後的新政治格局；他在加國人對經濟前景感到焦慮時，以曾任加國、英國央行總裁應對過往危機的經歷為賣點。

另外根據開到9成9的計票數字，保守黨這次整體得票率是4成14，其實高於該黨2011年贏得國會多數時的3成96。保守黨預計取得的144席，也高於3月解散國會時的120席。只不過這次進步派選票大量流向自由黨，保守黨雖有斬獲但仍顯不足。

加拿大達爾豪斯大學公共管理學院院長滕博爾指出：「杜魯多下台時機恰到好處，卡尼上任時，沒有出現漫長、撕裂黨內團結的黨魁選舉，而他沒有席位，有理由立即舉行選舉，這讓在野的保守黨沒有足夠時間真正動員起來對抗卡尼。」