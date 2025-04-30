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加國大選／最大夥伴成最大威脅 卡尼新使命：與川普徹底決裂

記者顏伶如／綜合報導
加拿大28日晚上揭曉大選結果，這次選舉被視為加國對川普的公投，由現任總理卡尼（中）帶領自由黨獲勝，卡尼誓言將打贏對美國的貿易戰。（美聯社）
加拿大28日晚上揭曉大選結果，這次選舉被視為加國對川普的公投，由現任總理卡尼（中）帶領自由黨獲勝，卡尼誓言將打贏對美國的貿易戰。（美聯社）

技術官僚出身的加拿大總理卡尼(Mark Carney)率領自由黨(Liberal Party)在28日大選贏得勝利，面臨新使命就是如何跟川普總統治理的美國徹底分道揚鑣。華爾街日報(WSJ)29日分析，卡尼勝利代表加拿大對川普的反抗，選舉成功意味著二戰以來延續數十年與美國緊密結盟的外交政策將即將鬆綁。

卡尼承諾將保護加拿大選民不受川普影響，勝選之後要趕快付諸行動，推出行動讓加拿大經濟與最大貿易夥伴美國脫鉤。最近這段期間，美國儼然成為加拿大的最大威脅。

60歲的卡尼在金融危機期間擔任加拿大銀行(Bank of Canada)總裁，英國脫歐期間則擔任英國央行英格蘭銀行(Bank of England)總裁，成為曾經出任七大工業國集團(G7)兩國央行總裁的第一人。專家指出，卡尼資歷豐富，足以立即獲得國際社會信賴，卡尼選舉期間針對川普發表態度強硬的言詞，受到各國密切注意。加拿大今年正好也是G7的輪值主席。

不過，自由黨這次大選在國會未能取得過172的過半席次，預估有169席，加拿大國會共有343席。卡尼接下來推動經濟政策勢必要跟反對黨合作。

卡尼29日上午對支持者發表演說指出，加拿大邁入全新的未知領域。他說：「我們跟美國的昔日關係，以穩定結合為基礎的關係，已經結束了。」他表示，將針對新的貿易、安全協議與川普協商，同時增加拿大與歐洲、亞洲貿易關係。

他說，將努力讓加拿大製造業、能源產品降低對美國的依賴，並且消除加拿大各省之間的貿易壁壘。與美國之間的貿易占加拿大國內生產毛額(GDP)五分之一，加拿大出口產品超過四分之三銷往美國。

川普多次提到要加拿大成為美國「第51州」，卡尼則把自己定位成全球多邊主義的守護者，抵抗川普趨於保護主義的政策。

卡尼本月3日在渥太華表示，加拿大已準備好要跟志同道合國家建立聯盟並承擔領導。他說：「若美國不再願意領導，加拿大將挺身而出。」

專家認為，卡尼可能會先和歐洲、澳洲 、日本等亞洲民主國家擴大貿易，以減輕美國對汽車、鋼和鋁新課關稅所造成的一些經濟損害。

川普以打擊芬太尼不力為由，對加拿大課徵25%關稅，加拿大隨後也對美國祭出報復關稅。

加拿大大選 自由黨續執政 資料來源：BBC、加拿大選舉局、加拿大廣播公司
加拿大大選 自由黨續執政 資料來源：BBC、加拿大選舉局、加拿大廣播公司

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