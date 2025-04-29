開戰倒數？印度最快24小時動武 巴基斯坦1情況恐祭出核武

巴基斯坦警告，印度可能在未來24至36小時內發動軍事攻擊。(美聯社)

巴基斯坦資訊部長塔拉爾（Attaullah Tarar）30日表示，該國掌握可靠情報，顯示印度 可能在未來24至36小時內發動軍事攻擊。這項警告出現在印巴兩個擁核國緊張升高之際，印度指控上周喀什米爾旅遊景點發生的攻擊案與巴基斯坦有關，事件造成26人死亡。

路透報導，自襲擊事件發生以來，兩國已陸續採取報復性措施。印度宣布暫停執行關鍵的「印度河水資源條約」，而巴基斯坦則關閉領空，不允許印度航班飛越。

塔拉爾在社群平台X上表示：「巴基斯坦掌握可靠情報，顯示印度意圖以巴哈甘襲擊事件為藉口，在未來24至36小時內發動軍事打擊。」他強調：「任何侵略行為都將遭到堅決反擊。印度將須為本區域任何嚴重後果負全責。」

對此，印度外交部尚未回覆路透置評請求。不過，印度總理莫迪（Narendra Modi）日前誓言，將追緝並懲罰攻擊者。

以穆斯林為主的喀什米爾地區，長期以來一直是印度與巴基斯坦爭議的核心，兩國皆宣稱對該地擁有完整主權，但實際各自控制部分地區，並曾多次為此爆發戰爭。

巴基斯坦國防部 長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）向路透表示，印度的軍事行動「迫在眉睫」。他指出，巴方已進入高度警戒狀態，但僅會在「國家生存遭受直接威脅」時才考慮動用核武。