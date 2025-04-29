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卡尼逆轉勝選加拿大總理 衛報：要謝川普「大力助選」

編譯季晶晶／即時報導
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有川普「助選」，加拿大總理卡尼帶領執政黨自由黨勝選。（路透）
有川普「助選」，加拿大總理卡尼帶領執政黨自由黨勝選。（路透）

最近才以經濟學家身分投身政壇的加拿大總理卡尼（Mark Carney）應對危機的信念是「有計畫勝過沒計畫」，但英國衛報指出，他周一領導自由黨勝選，並不是因為有深思熟慮的計畫，而是由一系列偶然事件決定的，更多是因為運氣好：他要感謝川普的「大力助選」。

半年前，自由黨執政陷入危機。10月下旬，有近20位自由黨的國會後排議員連署寫信，呼籲時任總理的杜魯多提早下台。杜魯多人氣太差，同志們深恐他拖累自由黨在大選中慘敗。當時保守黨的領袖博勵治每次公開露面，都砲轟政府對於住房短缺問題和生活成本危機毫無招架之力。保守黨一度領先自由黨20多個百分點，加國兩大民調機構都預測，保守黨獲勝機率超過99%。

但沒多久，川普發聲了，他建議美國應該吞併加拿大，使其成為美國第51個州。他說，這項任務可以透過經濟脅迫實現。他對加拿大的汽車和能源課徵關稅，掀起加拿大的愛用國貨熱潮，此次大選活生生變成對川普政府的「公投」。

政治策略師Peter Donolo評論指出，如果沒有川普引爆的危機，卡尼接替杜魯多上台的感覺將完全不同，「他的失誤會更多，會更被放大檢視，招致更多的批評與關注」。

卡尼在短暫的競選過程有不少顯而易見的失誤，包括搞混了一位明星候選人的名字以及她經歷過的校園槍擊事件的學校名稱。卡尼回答提問時，有關他在投資公司Brookfield擔任高管時將投資轉移到開曼群島離岸帳戶，也明顯不自在。

但Donolo說，卡尼背景特殊，看起來幾乎是為對抗川普關稅而量身定製的人選。

加拿大達爾豪斯大學公共管理學院院長Lori Turnbull則指出：「杜魯多下台時機恰到好處，卡尼上任時，沒有出現漫長、撕裂黨內團結的黨魁選舉，而他沒有席位，有理由立即召開選舉，這讓在野的保守黨沒有足夠的時間真正動員起來對抗卡尼。」

所以，即使博勵治曾是最佳選擇，他的機會已經逝去。在川普的「推波助瀾」下，卡尼成為時勢創英雄的最新例證。

卡尼 川普 加拿大

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