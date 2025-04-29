川普再喊話「納美國第51州」 加拿大大選成選民對川公投

加拿大28日舉行大選，被視為加國人民對川普的態度。川普總統一直聲稱要併加國為第51州，並對加拿大課徵高關稅。圖為一對加國父子在白宮外面舉冰球球棍和國旗抗議。（美聯社）

加拿大 28日舉辦聯邦選舉，投票 決定是否支持新總理卡尼(Mark Carney)並延長他所屬「自由黨」十年來的執政權，或交由奉行民粹主義的「保守黨」領袖博勵治(Pierre Poilievre)掌舵；然而，川普 總統屢次主張要將加拿大納入美國第51州，讓加拿大此次大選也成為選民對川普的公投。

法新社報導，加拿大幅員廣袤，橫跨六個時區，投票結束後，初步計票結果可能會在當晚或翌日凌晨出爐。

美聯社報導，川普在加拿大選舉日透過社群媒體發文嘲諷加拿大選民應投給他，重申加拿大應成為美國第51州。

川普曾表示，加拿大若加入美國，便能減半稅務，軍力免費擴增，汽車、鋼鋁、木材、能源等產業擴張四倍且免除關稅。

博勵治曾因未對川普採取強硬立場而遭撻伐，他28日發文回應，要川普別插手加拿大政治，強調加拿大的主權永遠獨立。

在川普回鍋擔任總統，並揚言改變加拿大的經濟和主權之前，加拿大在野的自由黨看似注定落選；不過，川普強硬放話接管加拿大的態度激怒許多加拿大選民，不少人取消旅美行程，抵制美國貨，甚至有創紀錄的730萬加拿大選民提前投票。

川普的論述刺激民族主義情緒，逆轉自由黨的選舉輿論。博勵治28日偕妻子前往首都渥太華附近的郊區投票所投票，他投完票後公開懇求選民「外出投票，支持改變」。

博勵治原先希望將這次選舉當作對前總理杜魯多的公投，因為加拿大的食品和住房價格在杜魯多過去十年任內持續上漲且移民激增；但後來，川普頻頻喊話要加拿大併入美國，讓川普成為加拿大此次大選的一大主要議題，而博勵治與川普的風格相近，可能會讓他付出代價。

加拿大前央行總裁卡尼(Mark Carney)3月在執政黨「自由黨」的黨魁選舉中勝出，接替杜魯多(Justin Trudeau)請辭後的加拿大總理職務。

卡尼近期列舉選舉利害關係時表示，「美國人想打垮我們，這樣他們就可以接管加拿大，這些說法不只是講講，而是存在真正的風險」。

加拿大歷史學者博斯韋爾(Robert Bothwell)認為博勵治「訴諸相似的不滿情緒，這就像川普站在那裡說，『我是你的報應』。自由黨應該付他(川普)錢，川普的言論不利保守黨」。

諷刺的是，自1988年以來，外交政策在加拿大選舉中向來未占據主導地位，反而是美加自由貿易才是選民在意的主要議題。

加拿大電視網全球新聞與環球郵報(CTV News-Globe)和Mail-Nanos於投票日前夕(27日)發布的民調顯示，卡尼所屬的自由黨(42.6%)以2.7個百分點領先博勵治的保守黨(39.9%)。