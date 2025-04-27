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日本成川普關稅談判「白老鼠」？ 分析指可能6月在G7峰會拍板

編譯盧思綸／即時報導
日本經濟再生大臣赤澤亮正18日從美國返回日本後，回應記者提問。（路透）
日本經濟再生大臣赤澤亮正18日從美國返回日本後，回應記者提問。（路透）

路透報導，美國政府與盟友日本近日如火如荼展開關稅談判，能否迅速敲定協議被國際社會視為川普貿易政策成功與否的「測試案例」。然而，專家指出，目前已有跡象顯示，美日談判過程可能多有曲折，川普需要展現強硬，日本少數執政的自由民主黨則需衡量，談判讓步恐對7月參議院選舉造成衝擊。

東京大學經濟安全專家川井大介表示，川普會需要日本表現讓步，以此展現自己是「強硬的總統」，他補充，「川普會需要某種示範範例，而且愈快愈好」。

一些分析師預期，美日領袖將藉由6月在加拿大舉行的G7峰會宣布達成協議，但也有專家指出，在7月日本參院選舉前，日方若在較棘手的議題上讓步將具有風險。目前民調顯示，少數執政聯盟可能失去多數席次，如此一來，首相石破茂將再度面臨被迫下台的命運。

日本經濟再生大臣赤澤亮正預計下周前往華府進行第二輪談判。

一位接近石破的日本官員透露，東京仍在評估華府將優先關注的議題，但預料美方將要求降低對進口農產品和汽車的貿易壁壘。路透指出，正面消息是，美方預計將外匯談判與軍費等議題排除在關稅談判之外。

分析人士指出，盡管川普對中國還有一場硬仗，但要在日本迅速取勝絕非輕而易舉。

東京羅夏諮詢公司（Rorschach Advisory）金融政治分析師克夫特（Joseph Kraft）指出，「快速協議」意味者其中一方要做出過度讓步，「我認為日本的策略是等美國先出牌……日本可能會把協議內容的品質置於速度之上，川普則可能會更重視速度，而非內容。」

日本 川普 華府

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