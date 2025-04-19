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英財相嗆川普「不跟中國往來才是真傻」 表態拒美對中強硬路線

編譯徐榆涵／即時報導
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英國財政大臣里夫斯。(路透)
英國財政大臣里夫斯。(路透)

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）近日接受電訊報專訪時表示，若為迎合美國總統川普而減少與中國的往來，「將是非常愚蠢的做法」，明確拒絕川普主張孤立北京的路線，強調英國應與中國深化夥伴關係，而非築起貿易壁壘。

里夫斯並支持中國快時尚品牌Shein在倫敦證券交易所上市，並表示儘管有間諜疑慮，她仍樂於搭乘中國製造的電動車。

當被問及是否願意為配合川普，降低與中國的互動時，里夫斯明言：「中國是全球第二大經濟體，我認為若不與其接觸，會是非常愚蠢的做法。這正是本屆政府的立場。」

里夫斯此番言論，顯示她有意在英國政府近期接管中資擁有的英國鋼鐵公司（British Steel）引發中英緊張後，試圖與北京修復關係。

不過，里夫斯的立場也恐與川普政府發生衝突。她預定下周前往華府，與美方商討英美貿易協議，而川普政府近期強化對中貿易施壓，被視為潛在談判障礙。

此外，對於川普近日宣布「解放日」貿易戰後引發的美國市場動盪，里夫斯也表示歡迎從美國逃離的企業家來到英國發展。

根據華爾街日報報導，川普政府計畫以加徵關稅作為談判籌碼，迫使貿易夥伴減少與中國的經濟往來。

川普 關稅 Shein

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