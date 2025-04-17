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歐盟報復美關稅 列衛生紙、大豆等400商品反制25%備戰

編譯中心／綜合16日電
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歐盟審慎回應川普政府的關稅，決定先開徵25%的報復關稅。(路透)
歐盟審慎回應川普政府的關稅，決定先開徵25%的報復關稅。(路透)

美國總統川普對全球發動對等關稅大刀，歐盟遭加徵20%，川普宣布暫緩實施90天後，歐盟也同意暫緩反制措施90天；但歐盟宣布，若與美國貿易談判未能成功，將對超過400項美國產品加徵報復性關稅，包括衛生紙、眼部化妝品、大豆等，且大多數商品將被加徵25%額外關稅；而隨著跨大西洋關係跌至新低，要求歐洲宣布擺脫美國科技的呼聲也愈來愈高。

CNN報導，歐盟執委會14日公布一份涵蓋約四百項美國商品的清單，若歐美未能達成協議，多數產品將面臨25%額外關稅。另有約1300項產品可能在7月中旬或稍晚面臨更高進口稅。

盡管最新清單大致避開美國對歐出口額最高的產品，但仍波及部分重要品項。根據歐盟以2023年美方官方數據推算，美國對歐洲出口前五大項目分別為：石油與天然氣、藥品與醫療用品、航空產品與零件、醫療設備與供應品，以及汽車。而大豆為美國對歐洲最大農業出口項目。

此次清單中，機車與大豆皆列入，恐面臨25%的關稅衝擊。其餘受影響的美國農產品還包括堅果與新鮮水果。

歐盟可能再祭出更多報復措施。除了鋼鋁關稅，美國也對歐盟汽車與零組件課徵25%關稅，雖然川普表示有意豁免汽車關稅。歐盟目前正研擬對汽車關稅與「對等關稅」的回應對策。

另外，歐盟執委會發布2024年度「安全門」（Safety Gate）報告，根據非食品類產品的歐洲快速警示系統資料作出統計分析，以化妝品占最多，範圍除歐盟27國，還包括挪威、冰島、列支敦士登等歐洲經濟區（EEA）成員。

中國是歐洲消費市場危險警示產品的最大來源地，其次為包括所有歐盟國家的歐洲經濟區。以含化妝品的所有案件看，義大利占16%，是僅次於中國的來源國，2023年中國占比37%，2024年提高到40%；若扣除化妝品，中國更占高達61%。

歐洲正面臨來自川普政府的關稅壓力，並揚言雙方若未能達成避免全面貿易戰的協議，將對美國科技公司徵稅作為反制措施，一股緊迫氛圍正逐漸籠罩歐洲。

歐盟科技主管維爾庫南說，「在科技方面，我們必須建立自己的能力」，並確立三個關鍵領域：AI、量子和半導體。一大隱憂是，倘若雙邊關係惡化，華府可能會將其在數位領域的主導地位武器化，用以對付歐洲，而川普政府已開始將矛頭指向歐盟的科技規範。

這給了業界、專家和歐盟議員新的動力，促使他們要求歐洲加強自身基礎設施，並減少對少數美國企業的依賴。

歐盟決定開徵對美國的報復性關稅，品項包括美國衛生紙。(路透)
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歐盟 關稅 川普

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