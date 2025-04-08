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加拿大政府：微信帳號散布總理卡尼假消息 意在操縱選舉

中央社／渥太華7日電
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加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

加拿大今天表示，中國社群平台微信（WeChat）一個名為「有理兒有面」的公眾號，正在傳播有關加拿大總理卡尼（Mark Carney）的不實訊息，蓄意影響加拿大的競選活動。

路透報導，加拿大引述一份情報報告指出，這些訊息是由名為「有理兒有面」公眾號傳播出來的；這帳號和中國共產黨有關聯。

加拿大諮詢機構樞密院（Privy Council Office）表示：「這項針對卡尼先生的訊息操作，是在WeChat上以協調一致、不真實的方式，蓄意誇大其詞地向中國受眾傳播，也包括住在加拿大的華人社群。」

渥太華當局在聲明中表示，此一帳號針對卡尼的經驗與資歷進行攻擊，試圖操縱華裔選民。聲明還說，此舉並不會影響加拿大4月28日選舉進程。

中國駐渥太華大使館發言人說，他們不了解加方提到的訊息行動。

這名發言人在電子郵件中說：「僅憑社交平台個別言論就對中國政府進行無端攻擊抹黑，極其荒謬，毫無道理。中方對此堅決反對，絕不接受。」

發言人說，中國一貫堅持不干涉他國內政的原則，從未干涉加拿大內政。

加國執政黨自由黨（Liberals）3月9日透過黨內提名選舉，選出卡尼來接替杜魯多（Justin Trudeau）。杜魯多在執政近10年後，因支持率低迷而於1月辭去總理職務。

在美國對加拿大產品祭出關稅，加上自由黨選出卡尼接替不得民心的杜魯多，原由保守黨領先的4月大選局面改觀，使得選情變得更難以預測。

根據2021年人口普查，加拿大有170萬華裔人口，占總人口的4.7%。華裔選票在溫哥華（Vancouver）和多倫多（Toronto）等大城市的國會選區中具有重要影響力。

加拿大上個月表示，中國可能會試圖干預投票。與渥太華關係不佳的北京則否認了先前關於干預的指控。

加拿大 卡尼 杜魯多

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