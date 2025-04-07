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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

歐盟反制關稅 傳瞄準美科技巨頭 「工具都擺在桌上」

編譯林聰毅／綜合報導

歐盟國家將在未來幾天試圖統一立場，反擊川普總統宣布的對等關稅。市場正緊盯歐盟會否透過談判擺脫美國加徵的20%對等關稅，或將箭瞄準蘋果、Google、亞馬遜等美國科技巨頭。美國9日起將對歐盟、中國、越南等經濟體，加徵10%至50%不等的對等關稅。

歐盟可能會對從牙線到鑽石、價值高達280億美元的美國進口商品採取首批反制措施。

歐盟仍積極尋求透過談判獲得解方，但也將在必要時實施反制措施，包括課徵報復性關稅、對美國服務業者課稅並且瞄準美國科技巨頭。歐盟各國貿易部長7日開會討論如何回應川普的關稅方案。歐盟執委會主席范德賴恩(von der Leyen)表示，在擬定回應措施時，歐洲「手握很多牌，從貿易、科技到我們的市場規模」，「所有工具都擺在桌上」。

負責協調歐盟貿易政策的歐洲聯盟執行委員會(European Commission)7日將向成員國提出美國產品清單報告，以對美國商品徵收額外關稅。此舉是針對川普的鋼鋁關稅，而不是更廣泛的對等關稅。

清單中預計包括美國肉類、穀類、葡萄酒、木材、服飾，以及口香糖、牙線、吸塵器和衛生紙。其中波本威士忌受到許多關注，也暴露歐盟內部的分歧。歐盟執委會計畫對波本威士忌徵收50%關稅，這促使川普揚言對歐盟的所有葡萄酒、香檳和酒精類產品課徵200%關稅來反制。葡萄酒出口國法國與義大利均表達擔憂。

Berenberg銀行首席經濟學家史密丁說，歐盟是美國企業的主要市場，尤其是服務業及科技業。他的基本預測是，歐盟可望在第二季結束前，透過談判將被加徵的關稅砍半，但科技業者仍是歐盟「可能重創美國」的一個途徑。

ING研究公司總體經濟全球主管布澤斯基表示，歐盟可能的反制措施包括對大型科技公司實施更嚴格的監管，或利用歐盟的反脅迫工具(ACI)延後核發執照給美國企業、限制競標公部門契約、限制知識產權或徹底禁止在歐盟投資。

布澤斯基說，歐盟具體目標可能包括應用程式商店、手機、雲端服務，以及資料儲存位置等其他領域。歐洲本土科技巨頭不多，因此對蘋果、Google、亞馬遜、Meta、微軟、英特爾和LinkedIn等公司的產品和服務有龐大需求。

歐盟已面臨美國對鋼鋁和汽車課徵的25%關稅，而川普又宣布對歐盟幾乎所有其他商品徵收20%的「對等」關稅，自9日起實施。去年歐盟輸美產品總額達到5320億歐元，川普的關稅涵蓋約70%歐盟對美出口商品，未來可能還會擴及銅、藥物、半導體和木材等。

盧森堡將於7日舉行川普宣布大規模關稅以來的首次歐盟全體政治會議，屆時歐盟27個成員國的貿易首長將就關稅影響以及應對方案進行討論。

歐盟是美國最大的商品、服務及投資貿易夥伴，雙方在商品及服務的貿易大致平衡，但美國在計算所謂「報復性關稅」時，似只考量美與各國之間的商品貿易逆差，並將此差距視為對美國的「關稅」，以歐盟對美國有約2356億美元的商品順差推算，歐盟被加徵20%關稅。

歐盟 關稅 川普

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