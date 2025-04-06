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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

中日韓同意一致對沖美對等關稅衝擊？中國官媒遭日本打臉

記者陳宥菘／即時報導
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在總統川普祭出對等關稅前夕，中日韓舉行經貿部長會議，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」當時發文稱「3國同意一致對衝美國對等關稅所帶來的衝擊」，遭到日方打臉。（新華社）
在總統川普祭出對等關稅前夕，中日韓舉行經貿部長會議，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」當時發文稱「3國同意一致對衝美國對等關稅所帶來的衝擊」，遭到日方打臉。（新華社）

總統川普2日祭出對等關稅的前3天，中國與日韓舉行經貿部長會議引發關注，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」當時發文稱「三國同意一致對沖美國對等關稅所帶來的衝擊」，但這一報導遭到日方打臉。日本經濟產業大臣武藤容治日前在記者會澄清強調，該會議「完全沒有討論這樣的事情」。

「玉淵譚天」3月31日在微博發文稱，3月30日，美宣布對等關稅前3天，中日韓經貿部長會議在韓國舉行。「譚主了解到，這次會議的氣氛不錯，日韓高度重視這場會，大家都說希望合作。」並強調「中日韓一致對沖美關稅衝擊」、「美加徵關稅前中日韓談了半導體」等說法。

不過，日本駐華大使館本月2日在網站刊文表示，「一些報導稱，日中韓三國已就共同應對美國的關稅達成一致，但武藤容治經濟產業大臣在4月1日的新聞發布會上表示，完全沒有討論這樣的事情。」

根據日本經濟產業網站刊登的記者會新聞稿，武藤容治表示，中日韓三國「完全沒有」同意共同應付美國關稅，並沒討論上述任何問題，「只是交換一下意見而已，大概就是這樣」。

這是中國官方事後發布的內容，近期第二度遭到日方反駁。

在川普重返白宮，持續攪動全球局勢之際，中國近期與亞洲鄰國互動更為密切，其中也包含日本。中日兩國3月有多場高層會談，包含中國外長王毅訪日會見日本首相石破茂，舉行中日外長會談、中日經濟高層對話，或者還有多方共同召開的中日韓外長會、經貿部長會議等，但事後中國的官方發布的訊息已兩度引發爭議。

此前，日本首相石破茂3月21日會見來訪的中國外長王毅，中國外交部事後發布新聞稿稱，王毅在會見時表示，「日方應堅持『中日聯合聲明』等四個政治文件確定的原則，維護兩國關係的政治和法律基礎，實際履行在歷史和台灣問題上所做的重要政治承諾。」石破茂則表示，「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場」。

但日本外務省隨即向中國外交部提出抗議和交涉，原因是新聞稿提到「石破茂尊重中方闡述的立場」的說法不符事實，要求中方立即刪除相關表述。之後，中國外交部發言人郭嘉昆稱，「國與國交往尊重彼此的立場不是很正常嗎？這場會晤正是體現了相互尊重的精神。」且中國外交部至今未更改網站新聞稿表述。

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