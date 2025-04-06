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對美零關稅也被課稅 以色列總理內唐亞胡周一來美見川普協商

中央社／華盛頓5日電
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以色列總理內唐亞胡(左)預計7日與美國總統川普(右)見面，商討關稅問題。圖為兩人今年2月4日在白宮會談。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡(左)預計7日與美國總統川普(右)見面，商討關稅問題。圖為兩人今年2月4日在白宮會談。(美聯社)

以色列總理辦公室5日表示，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預計將造訪華府拜會美國總統川普，針對關稅、「伊朗威脅」等議題進行討論。

綜合法新社和路透報導，根據四位以方官員和一位白宮官員的說法，內唐亞胡預計7日會見川普。這場臨時的面對面會談，可能是首度有外國領袖與川普斡旋來爭取免除關稅。

除了討論川普出乎意料對以色列輸美商品祭出的17%關稅，美以兩國目前還有諸多極為棘手議題待解，包括遲遲沒有下文的加薩停火協議，以及讓人日益憂心的伊朗核計畫。

以色列方面5日發布聲明指出，內唐亞胡將會見川普，當面「討論關稅、（自加薩）帶回以色列人質、以色列與土耳其雙邊關係、伊朗威脅、對抗國際刑事法院（ICC）等事宜」。

國際刑事法院指控內唐亞胡在加薩戰爭犯下戰爭罪，進而對他發布逮捕令。

新聞網站Axios指出，內唐亞胡的訪美行原本排定於本月稍晚的日期，但疑似在川普2日宣布關稅後將行程往前移。

以美40年前簽署自由貿易協定下，美國輸以的商品有約98%都是免稅的。

以色列本月1日宣布取消最後這約1%美國輸以商品的關稅，欲藉此躲過川普的關稅大刀，未料沒有成功。

川普 關稅 以色列

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