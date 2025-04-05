瑞士「對美零關稅」照樣被課重稅 手表、巧克力業全遭殃

以政治中立、巧克力和手表聞名的瑞士本周也遭到美國課重稅。（路透）

以政治中立、精緻巧克力和精密鐘表聞名的阿爾卑斯小國瑞士，近期已經取消包括美國商品在內的所有進口工業關稅 ，並且與歐盟保持距離，以避免捲入跨大西洋的貿易爭端，瑞士企業甚至還在美國創造超過50萬個工作機會，原先應是美國關稅政策的「免疫區」，但2日卻難逃美國總統川普 的對等關稅大刀，遭課32%重稅，令瑞士人驚訝無比。

紐約時報報導，瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）3日對記者表示：「美國依據自己的計算方式，而瑞士無法理解這點。」她強調，盡管瑞士不會進行報復性關稅，瑞士官員仍希望與華盛頓進行談判，希望能將關稅降低。

瑞士被課徵的新關稅高於歐盟的20%，英國則徵收基準10%的關稅。這意味著，一塊瑞士巧克力或醫療器材在出口到美國時，將面臨比同類英國產品高出超過20%的關稅，該邏輯令瑞士人難以理解。

代表瑞士1400家科技業者的瑞士科技協會（Swissmem）副總裁科爾（Jean-Philippe Kohl）指出：「關稅完全是隨意的，因為我們對所有進口商品，包括美國商品的關稅都是零。」他表示，基於這一點，川普的論據毫無道理。

盡管有些商品如化學品和藥品已經被豁免，瑞士對美國的商品貿易盈餘主要來自化學品和藥品的出口以及黃金交易，這些商品目前都免受關稅影響，但川普最近幾周頻放話，稱可能會將藥品納入關稅徵收範圍。

盡管如此，新關稅政策對瑞士各行各業產生不小的震盪，從巧克力到起司，無一倖免。

1929年成立的瑞士巧克力品牌「Chocolats Camille Bloch」向美國出口的猶太 潔食巧克力，主要銷往美國的正統猶太社區。該品牌的巧克力條目前的進口關稅為5%，而在新關稅實施後，價格可能會飆升至5美元，這對該品牌來說是巨大挑戰，稱「這發生得太快，我們沒有時間調整價格讓消費者適應。」

瑞士手表業也快速計算出，自己需要提高價格來應對新增的關稅。瑞士著名手表品牌百年靈（Breitling）的首席執行長科恩（Georges Kern）表示，他的公司正在針對美國市場制定應對計畫。盡管手表是奢侈品，且百年靈的消費者通常能夠承擔較高價格，但科恩指出，關稅影響的情況並不像看起來那麼戲劇化，「當然，關稅不利，但情況並不像大家想的那麼嚴重，我相信幾個月後，騷動會平息下來。」

然而，其他瑞士企業對此並不如此肯定。瑞士的科技和機械製造商反應強烈，許多中型企業，包括製造精密機械工具和醫療設備的公司，都在努力應對那些將在美國市場上變得不再具有競爭力的產品。科爾表示，「在這種情況下，其他市場變得對瑞士公司愈發重要，現在的焦點正逐漸轉向印度、南美、東南亞和中國等新興市場。」

即便如此，瑞士總統凱勒蘇特表示，報復性地升級與美國的貿易戰「並不符合瑞士的利益」，部分原因是瑞士政府希望保持其藥品行業不被川普的關稅政策牽連。

經濟學家指出，鑒於川普政府希望平衡美國的貿易逆差，例如2024年美國與瑞士之間的貿易逆差高達385億美元，該稅率的設定背後仍有一定的邏輯。然而，川普對提高關稅、將生產移回美國的提議，對瑞士企業來說是不可接受的，因為瑞士的品牌與其精密生產的形象密不可分。

瑞士軍刀製造商維氏（Victorinox）也對將生產遷往美國的建議明確表態拒絕。該公司旗下經典的紅色瑞士刀，約有2成海外銷售來自美國市場。其執行長艾爾森納（Carl Elsener Jr.）表示，「這款瑞士象徵產品，與『瑞士製造』的品質承諾密不可分。我們會堅守這個原則。」

盡管有些商品已豁免於關稅之外，僅約30%的瑞士出口商品會受到新關稅的影響。瑞士聖加侖大學的經濟學教授費爾米（Reto Föllmi）指出，瑞士的中小型企業將遭受最嚴重衝擊，但對於這些生產奢侈品的公司來說，消費者通常願意支付更高價格，因此「關鍵問題永遠是──誰來買單？」

對於瑞士老牌巧克力Chocolats Camille Bloch來說，盡管希望繼續在美國市場銷售產品，但若被迫退出，公司也不會因此受到毀滅性打擊。盡管如此，「這對我們來說情感上還是很難接受的。我們一直把美國當作一個值得信賴的市場，但現在，它變得不可預測了。」