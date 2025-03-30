法媒：6成法人支持抵制美貨 年輕學生1原因照樣光顧麥當勞

部分法國年輕學生指出，有錢人才負擔得起為抗議川普關稅而掀起的抵制活動，他們無意停止光顧麥當勞。(美聯社)

川普 強徵關稅 ，使美國在法國的形象出現「歷史性崩潰」，導致「#抵制美國」的標籤在社群平台上瘋傳，可口可樂、麥當勞、特斯拉、星巴克、肯德基和X社群媒體，等美國品牌被列為目標，蘋果、微軟、Airbnb和Tripadvisor，以及運動品牌Nike和Converse也被提及。上周登上法國「解放報」頭版的一項民意調查發現，超過六成的法國人支持迴避美國產品，近三分之一的人開始身體力行。

但英國衛報報導，上周五，巴黎林蔭大道的麥當勞和肯德基分店仍然生意興隆。包括16歲麥修、15歲潔蒂和17歲艾絲特在內的學生，都不打算為了關稅而改變消費選擇。潔蒂說：「我理解大家為何建議別買美國貨，但那是有錢人才負擔得起的事。作為學生，我們辦不到。」

43歲害蟲防治員亞男剛剛買了一雙新的Nike運動鞋，他說「理解抵制活動」，但他向來買Nike的鞋。

為民調 進行研究的克勞斯表示，法國消費者的言行不一定一致。他指出：「人們對美國及其政策逐漸開始出現負面反應，但他們的基本立場和他們的實務作為存在差距。」

民調發現，左翼民主黨的同情者、65歲以上老者，以及每月淨收入超過2400歐元（約2600美元）的人最贊成抵制。

克勞斯說：「我們發現，三分之一說正抵制美國貨的人，大多是受過良好教育且相當富裕的人。他們知曉跨大西洋的緊張局勢，只要川普在位，他們就會抵制美國產品。然而，很難看出長期的影響。」

民調發現，法國人不滿川普加徵關稅、打壓多元化和包容性，以及烏克蘭總統澤倫斯基在橢圓形辦公室受到的待遇。川普威脅要將法國和歐洲葡萄酒和香檳的進口關稅提高到200%，也影響法國民眾的觀感。

美國作為學生進修、度假選擇和商務目的地的歡迎程度，已降至40年來最低點。現在只有22%的受訪者想到美國讀書，低於2010年時的48%；想住美國的人從30%降到22%；僅20%的人想赴美工作，15年前該比率為37%。

33歲的法國北部農民魯塞在臉畫建立「抵制美國：買法國和歐洲產品」的群組，一個月內吸收逾 2.5萬名會員。他說，「說抵制太過強烈和嚴厲。我們真正想說的是買法國貨和歐洲貨。正如美國人說『美國優先』一樣，我們說『法國和歐洲優先』」。