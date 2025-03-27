嘗試回擊川普 石破茂到卡尼等多國領袖 都說不排除反制措施

加拿大總理卡尼表示，將針對美國汽車關稅研議反制措施。(路透)

面對總統川普正式祭出25%汽車關稅 措施，各國領袖群起回應，日本 、加拿大 和巴西不排除採取反制措施，歐盟則要進行評估並繼續尋求談判解決方案，南韓政府則召開緊急會議，討論關稅對本土汽車業的影響。

美國在2024年進口價值4740億美元的汽車產品，包括價值2200億美元的客用車。墨西哥、日本、南韓、加拿大和德國這些美國盟友，都是最大供應國。

日本首相石破茂26日在議會表示，「我們必須考慮合適的因應措施，自然，所有選項都在檯面上…底線是我們必須考慮什麼最符合日本國家利益」。

石破茂先前在2月與川普舉行的峰會上，承諾購買更多美國液化天然氣，並把日本對美投資額提升至1兆美元，但如今川普的關稅大刀仍將落下。汽車產業是日本經濟及日美貿易的重要支柱，汽車相關出口去年占日本對美出口達三分之一。

加拿大總理卡尼表示，美國新的汽車關稅是「直接攻擊」加拿大汽車產業勞工，而且違反了川普在第一任期內簽署的美墨加協定，他將與內閣成員研議因應措施，「我們將捍衛我們的勞工、捍衛我們的企業，我們將捍衛我們的國家」。

去年，加拿大向美國出口價值近500億加幣（約350億美元）的汽車，使汽車成為加拿大最重要出口產品之一。通用、Stellantis、豐田都在安大略省設有組裝廠。

卡尼表示，一個選項是對美國製造的商品加徵進一步的反制關稅。加拿大已對約600億加幣的美國商品徵收25%進口稅，並威脅必要時還將對另外950億加幣美國商品加徵關稅。

巴西總統魯拉在東京向記者表示，他計劃對美實施報復性關稅，但未具體說明細節。他表示，川普還不明白關稅會導致通膨，對美國不利，保護主義不會有助於世界上的任何國家。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，將評估美國的汽車關稅和未來幾天採取的其他措施。她在聲明中說：「關稅就是稅收，對企業不利，對美國和歐盟的消費者同樣不利」，歐盟將繼續尋求談判解決方案，同時維護自身經濟利益。

南韓產業通商資源部則在周四與本土車廠舉行緊急會議，討論美國汽車關稅的影響。在2024年，南韓向美國出口價值347億美元的汽車，占汽車出口總額的近一半。