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法國干邑業面臨「雙關稅」困境？法外長擬27日訪中

記者潘維庭／即時報導
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法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）計畫於27、28日對中國進行2天的訪問。（路透資料照片）
法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）計畫於27、28日對中國進行2天的訪問。（路透資料照片）

法國國家干邑行業管理局（BNIC）負責人19日透露稱，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）計畫於27、28日對中國進行2天的訪問，並再次呼籲緩解歐洲與中國之間的貿易緊張局勢。

法廣19日指，法國的干邑行業已陷入了兩場不同的國際貿易爭端：一場是歐盟與中國之間的爭端，另一場是歐盟與美國川普政府之間的爭端。法國國家干邑行業管理局主席莫里永（Florent Morillon）在記者會上指，「我們在這場貿易爭端中成為了人質。」

莫里永稱，如果找不到解決爭端的辦法，意味著該地區70%的工作崗位和生態系統將被摧毀。莫里永還為LVMH集團旗下的軒尼詩工作，該公司是法國最大的干邑生產商。

另外，一位法國外交人士證實，法國外長巴霍將於下周前往亞洲，訪中前將在印尼和新加坡停留。莫里永指，美國和中國都是法國干邑最重要的2個市場，占總銷售額的70%。

先前歐盟27國投票決定對中製電動汽車徵收關稅後，中國對從歐盟進口的白蘭地實施了臨時反傾銷措施，嚴重打擊了法國西部生產的高端白蘭地的銷售。BNIC代表稱，如果貿易爭端得不到解決，這些措施可能會在下月成為最終措施。

另外，川普上周威脅要對從歐洲進口的葡萄酒、干邑和其它酒類徵收200%的關稅。莫里永警告，「200%的關稅意味著，我們在美國1瓶都賣不出去」。BNIC於19日表示，去年干邑對美出口額約為10億歐元。

歐盟 關稅 川普

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